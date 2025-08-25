Chiến sự Nga - Ukraine 25-8: Ukraine giành lại 3 làng ở Donetsk nhân ngày độc lập; Ông Zelensky phản hồi tin Mỹ ngăn Kiev tấn công tầm xa vào đất Nga 25/08/2025 07:19

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua tiếp tục nóng với 85 cuộc giao tranh trong ngày; Moscow tố Ukraine tăng cường tấn công lãnh thổ Nga sau thượng đỉnh Trump-Putin.

Chiến sự Nga - Ukraine leo thang dữ dội khi Ukraine kỷ niệm 34 năm ngày độc lập.

Ukraine tuyên bố giành lại 3 làng ở Donetsk nhân ngày Độc lập

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 24-8 đã có 85 cuộc giao tranh giữa Lực lượng Phòng vệ Ukraine và quân đội Nga, trong đó có 31 cuộc ở TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk).

Ngày qua, người đứng đầu Cục quản lý quân sự tỉnh Kharkiv - ông Oleh Syniehubov báo cáo về cuộc pháo kích của Nga vào 5 khu định cư ở tỉnh này.

Theo ông Syniehubov, Nga đã sử dụng 2 quả bom lượn KAB, 6 máy bay không người lái (UAV) Geran-2 và một máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) trong cuộc tấn công. Vụ việc khiến nhiều cơ sở hạ tầng hư hại nhưng không gây thương vong.

Ông Serhii Horbunov - Trưởng ban Quản lý Quân sự TP Kostiantynivka (Donetsk) - đưa tin quân đội Nga đã tấn công khu vực trung tâm TP bằng bom dẫn đường FAB-250. Không có thương vong sau vụ việc.

. Ngày 24-8 – ngày độc lập của Ukraine, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi nói rằng quân đội Ukraine đã giành quyền kiểm soát 3 ngôi làng tiền tuyến ở tỉnh Donetsk, theo tờ Kyiv Independent.

Ông Syrskyi đưa ra thông tin trên sau chuyến công tác tại các khu vực giao tranh ở miền đông Ukraine - nơi Nga liên tục giành thêm đất trong những tháng gần đây, đặc biệt quanh Pokrovsk.

Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi (phải) trao giải thưởng cho một người lính Ukraine ở tiền tuyến tại tỉnh Donetsk nhân ngày độc lập Ukraine. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE/ FACEBOOK

Lực lượng Ukraine “phản công thành công” các ngôi làng Zelenyi Hai, Mykhailivka và Volodymyrivka, ông Syrskyi viết trên mạng xã hội. Ba ngôi làng mà Ukraine vừa tuyên bố kiểm soát đều nằm ở phía nam Pokrovsk.

Tuy nhiên, ông Syrskyi thừa nhận Pokrovsk vẫn là khu vực “khó khăn nhất” trên toàn tuyến và cho biết binh sĩ Ukraine “phải giữ vững phòng tuyến” khi Nga tiếp tục dồn phần lớn lực lượng vào khu vực này.

“Bảo vệ độc lập của Ukraine và lá cờ Ukraine không chỉ là những lời nói suông, mà là sự mạo hiểm và kỳ tích hằng ngày” - Tổng tư lệnh quân đội Ukraine nói thêm.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Ông Zelensky: Ukraine tấn công Nga bằng vũ khí tầm xa tự sản xuất, không nhờ Mỹ

Ngày 24-8, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine sử dụng vũ khí do trong nước sản xuất để tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào Nga và không phối hợp những đòn tấn công này với Mỹ, theo Kyiv Independent.

Ông Zelensky đưa ra phát ngôn trên sau một báo cáo gần đây của tờ The Wall Street Journal (WSJ) cho biết Mỹ đã âm thầm triển khai một quy trình rà soát, theo đó trao quyền cho Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth ngăn Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) tầm xa do Mỹ sản xuất để tấn công mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga

Một quan chức nói với WSJ rằng quy trình phê duyệt cấp cao không công bố này của Lầu Năm Góc đã cản trở việc Ukraine sử dụng ATACMS để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga kể từ cuối mùa xuân.

Tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Canada - ông Mark Carney, Tổng thống Zelensky nói không có hạn chế nào như vậy đang được bàn thảo, đồng thời nhấn mạnh Ukraine tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí tự sản xuất.

“Hiện tại, chúng tôi đang sử dụng vũ khí tầm xa do Ukraine sản xuất, và gần đây chúng tôi không bàn về vấn đề này với Mỹ. Trước đây từng có những tín hiệu khác nhau liên quan đến các đòn đáp trả của chúng tôi sau các cuộc tấn công của Nga nhằm vào hệ thống năng lượng Ukraine”- ông Zelensky nói.

Thủ tướng Canada đã có chuyến thăm Kiev hôm 24-8, nói rằng Canada sẽ không loại trừ khả năng gửi quân đến Ukraine để đảm bảo an ninh cho Kiev nếu có thoả thuận hoà bình.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Canada Mark Carney (trái) tại thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 24-8. Ảnh: X

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Carney đến Ukraine kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 3. Nhà lãnh đạo Canada đã cùng Tổng thống Zelensky và đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg dự lễ kỷ niệm ngày độc lập của Ukraine.

“Dưới góc nhìn của Canada, sẽ không thực tế nếu sự bảo đảm an ninh duy nhất chỉ là sức mạnh của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Việc này cần được củng cố và tăng cường thêm” - ông Carney nói tại cuộc họp báo chung với ông Zelensky.

Hai nhà lãnh đạo sau đó đã ký một thỏa thuận về đồng sản xuất UAV. Ông Carney cho biết rằng vào tháng tới Ukraine sẽ nhận được hơn 1 tỉ CAD (723 triệu USD) viện trợ quân sự từ gói mà Canada công bố trước đó.

Moscow: Ukraine tăng cường tấn công lãnh thổ Nga sau thượng đỉnh Trump-Putin

Ngày 24-8, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga - ông Rodion Miroshnik nói rằng Ukraine đã gia tăng số lượng các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga sau hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ diễn ra ngày 15-8 tại Alaska, theo hãng thông tấn TASS.

Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik. Ảnh: TASS

“Trước thượng đỉnh Alaska, chúng tôi ghi nhận khoảng 300 vụ tấn công mỗi ngày. Sau đó, con số tăng lên 400, và đôi khi 420 đến 430. Số thương vong cũng tăng do các đợt tấn công UAV quy mô lớn. Khoảng 90% thương vong là nạn nhân của UAV. Tại Donetsk, 21 người đã bị thương chỉ trong một cuộc tập kích bằng pháo phản lực HIMARS” - ông Miroshnik nói.

Nhà ngoại giao Nga cho rằng những đòn tấn công nhằm vào mục tiêu dân sự như vậy là có chủ đích và có chỉ thị trực tiếp.

“Đây là mệnh lệnh tấn công. Mục tiêu chính là khiến người dân Nga nghi ngờ khả năng của đất nước trong việc bảo vệ họ. Trong trường hợp này, đó là khủng bố. Không một quốc gia nào trên thế giới có thể tự bảo vệ mình hoàn toàn trước khủng bố. Khủng bố luôn nhắm vào dân thường với mục đích tạo ra tác động chính trị” - ông Miroshnik nhấn mạnh.

Ukraine chưa bình luận về phát ngôn của ông Miroshnik.