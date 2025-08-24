Chiến sự Nga-Ukraine 24-8: Ác liệt khắp hướng, Nga tiến thêm ở Donetsk; Trung Quốc tính đưa quân gìn giữ hòa bình tới Ukraine? 24/08/2025 08:07

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang, khi giao tranh ác liệt nhiều nơi như Kharkiv, Donetsk,...; Báo Đức đưa tin Trung Quốc cân nhắc đưa lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine nếu có lệnh ngừng bắn.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua leo thang mạnh, khi nhiều mặt trận như Donetsk, Kharkiv giao tranh quyết liệt.

Nga đánh rát ở Donetsk, Kharkiv

Lực lượng vũ trang Nga đã tấn công một cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp-quân sự của Ukraine cùng các điểm tập kết tạm thời của binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài trong ngày 23-8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Hãng thông tấn TASS tổng hợp các diễn biến chính trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga trong ngày qua như sau:

. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng vũ trang Ukraine đã tổn thất hơn 1.325 binh sĩ trong ngày.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Cụ thể, ở hướng tỉnh Kharkiv, Nhóm tác chiến phía Bắc gây thiệt hại tới 150 binh sĩ Ukraine; Nhóm tác chiến phía Tây hạ hơn 230 binh sĩ; Nhóm tác chiến phía Nam loại hơn 210 binh sĩ ra khỏi vòng chiến; Nhóm tác chiến Trung tâm hạ hơn 430 binh sĩ; Nhóm tác chiến phía Đông hạ hơn 245 binh sĩ; và Nhóm tác chiến Dnepr loại khoảng 60 binh sĩ.

. Các hệ thống phòng không Nga trong ngày 23-8 đã đã đánh chặn 4 bom lượn dẫn đường và 160 máy bay không người lái (UAV) cánh cố định từ phía Ukraine.

Ngoài ra, quân Nga đã giành quyền kiểm soát hai khu định cư Kleban-Byk và Sredneye thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR).

. Cũng trong ngày 23-8, ông Vitaly Ganchev, người đứng đầu chính quyền quân sự-dân sự Kharkiv, chia sẻ với TASS rằng lính đánh thuê nước ngoài vẫn hiện diện dọc tuyến Kharkiv.

“Tôi có thể xác nhận rằng lính đánh thuê từ nhiều quốc gia liên tục hoạt động ở tiền tuyến” - ông Ganchev nói, cho biết khi lực lượng Ukraine chịu tổn thất, Kiev ngày càng triển khai thêm lính đánh thuê để tăng cường khu vực này.

Ông Ganchev cho hay các tuyến tiếp tế và luân chuyển lực lượng của Ukraine ở TP Kupyansk đang bị theo dõi, và ngăn chặn bằng cách tăng cường hỏa lực thường xuyên.

. Ở khu vực TP Volchansk, lực lượng Nga duy trì vị trí giữa các trận đánh giằng co. “Không có bước tiến lớn ở Volchansk. Sông Volchya vẫn chia cách vị trí của chúng tôi và quân Ukraine. Giao tranh vẫn tiếp diễn” - ông Ganchev nói.

Tình hình quanh Kupyansk vẫn căng thẳng.

“Tình hình chiến thuật ở Kupyansk phức tạp. Các đơn vị tấn công của chúng tôi đã áp sát thành phố, cho thấy chiến sự đang tiến triển” - ông Ganchev nói thêm.

Pokrovsk là chiến trường khốc liệt nhất

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 23-8, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết các lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục tập trung phá vỡ kế hoạch tấn công của quân Nga và làm suy yếu tiềm lực chiến đấu của đối phương.

Trong ngày 23-8 đã ghi nhận 134 cuộc đụng độ, đối phương tiến hành 45 cuộc không kích, thả 81 bom lượn dẫn đường, sử dụng 1.439 UAV cảm tử và 3.169 lượt pháo kích vào các khu dân cư và vị trí quân Ukraine.

. Trên hướng Bắc-Slobozhansky và Kursk: quân Ukraine đẩy lùi hai đợt tấn công; đối phương không kích 5 lần, thả 17 bom lượn, pháo kích 165 lần.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: TELEGRAM

. Trên hướng Nam-Slobozhansky: quân Nga tìm cách tấn công Vovchansk, Ambarne và hướng về Zelenyi; Ukraine đẩy lùi 5 đợt, 1 trận đang diễn ra.

. Ở tỉnh Donetsk, giao tranh tiếp tục diễn ra ác liệt tại các hướng Lyman, Kramatorsk, Toretsk, Novopavlivka, đặc biệt là Pokrovsk.

Riêng ở Pokrovsk, quân Nga thực hiện 40 đợt tấn công gần tại một loạt khu định cư. Ước tính Ukraine tiêu diệt 67 lính Nga, làm bị thương 40 lính. Phía Kiev còn phá hủy 1 súng cối, 16 UAV, 3 sở chỉ huy UAV, 2 xe, 1 xe máy, 1 hệ thống tác chiến điện tử; làm hư hại 1 pháo, 1 thiết bị chuyên dụng, 3 sở chỉ huy UAV, 6 hầm trú của đối phương.

Có tin Trung Quốc tính đưa quân gìn giữ hòa bình tới Ukraine

Hãng truyền thông Đức Welt ngày 23-8 dẫn nguồn từ các quan chức Liên minh châu Âu (EU) đề nghị không tiết lộ danh tính cho biết Trung Quốc đã phát tín hiệu với EU rằng Bắc Kinh sẵn sàng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine trong trường hợp đạt được lệnh ngừng bắn.

Tuy nhiên, các nguồn tin nói với Welt rằng Trung Quốc chỉ sẵn sàng thực hiện nếu lực lượng gìn giữ hòa bình được triển khai dựa trên một “ủy nhiệm của Liên Hợp Quốc”.

Động thái này đưa Trung Quốc trở thành quốc gia mới nhất tham gia vào các cuộc thảo luận về khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine trong tương lai, cũng như các điều kiện đi kèm, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian giữa Nga và Ukraine đang gặp khó khăn.

Trong tuần qua, các cuộc thảo luận tập trung mạnh vào vấn đề đảm bảo an ninh nào có thể được cung cấp cho Ukraine.

Ukraine nhấn mạnh cần có các bảo đảm an ninh vững chắc với sự hậu thuẫn quốc tế như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào, lưu ý rằng Nga đã nhiều lần vi phạm các cam kết quốc tế, bao gồm cả những thỏa thuận trước đó về việc tôn trọng chủ quyền Ukraine.

Theo Welt, phản ứng trước thông báo của Trung Quốc khá trái chiều: một số cho rằng sự tham gia của một liên minh rộng hơn các đồng minh phương Tây truyền thống sẽ giúp lực lượng gìn giữ hòa bình được Nga chấp nhận hơn, số còn lại bác bỏ ý tưởng này.

Gần đây, một trong những điểm bất đồng giữa Nga và Ukraine liên quan đến vấn đề bảo đảm an ninh là vai trò của Trung Quốc. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đề xuất mời Bắc Kinh tham gia với tư cách bên bảo đảm, gợi lại ý tưởng từ năm 2022. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho rằng điều này chưa phù hợp, lưu ý mối quan hệ hợp tác giữa Moscow và Bắc Kinh.

Trung Quốc chưa lên tiếng về thông tin trên.

Theo The Kyiv Independent, việc đưa quân nước ngoài tới Ukraine như một phần hỗ trợ từ nhóm đồng minh được gọi là “Liên minh tự nguyện” là một trong nhiều đề xuất nhằm bảo đảm lệnh ngừng bắn được tôn trọng nếu đạt được thỏa thuận với Nga.

Khoảng 10 đồng minh châu Âu sẵn sàng cử quân tới Ukraine, hãng Bloomberg đưa tin ngày 19-8. Anh, Pháp, Lithuania và Estonia đã công khai tuyên bố sẵn sàng đưa quân tới hiện trường. Mỹ loại trừ khả năng cử quân tới Ukraine nhưng cho biết sẵn sàng cung cấp các bảo đảm an ninh khác.

Nga, tuy nhiên, đã bác bỏ ý tưởng triển khai quân châu Âu tại Ukraine. Việc này sẽ đồng nghĩa với “sự can thiệp quân sự nước ngoài” - điều mà Moscow sẽ không chấp nhận, Ngoại trưởng Lavrov nói ngày 21-8.