WSJ: Lầu Năm Góc âm thầm ngăn Ukraine dùng tên lửa Mỹ tấn công Nga 24/08/2025 06:32

Tờ The Wall Street Journal ngày 23-8 dẫn nguồn tin quan chức Mỹ cho biết Lầu Năm Góc âm thầm ngăn Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) tầm xa do Mỹ sản xuất để tấn công mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, hạn chế khả năng của Kiev trong việc phòng thủ trước cuộc xâm lược của Moscow.

Trong khi Nhà Trắng nỗ lực thuyết phục Nga tham gia hòa đàm, The Wall Street Journal cho biết một cơ chế phê duyệt tại Lầu Năm Góc đang ngăn Ukraine thực hiện các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth là người có tiếng nói cuối cùng về việc sử dụng các loại vũ khí tầm xa này.

Văn phòng Tổng thống và Bộ Quốc phòng Ukraine chưa phản hồi yêu cầu bình luận. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc cũng chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Một tên lửa ATACMS được lục quân Mỹ tiến hành bắn thử nghiệm vào năm 2021. Ảnh: LỤC QUÂN MỸ

Tin tức xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng tỏ ra thất vọng về cuộc chiến kéo dài hơn ba năm rưỡi và việc chưa thể đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin và cuộc họp với các lãnh đạo châu Âu cùng Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nhưng không đạt tiến triển, ông Trump hôm 22-8 cho biết đang cân nhắc áp đặt thêm trừng phạt kinh tế với Nga hoặc rút khỏi tiến trình hòa đàm.

“Tôi sẽ đưa ra một quyết định về những gì chúng ta làm, và đó sẽ là một quyết định rất quan trọng: hoặc là trừng phạt mạnh tay, hoặc áp thuế nặng, hoặc cả hai, hoặc không làm gì và nói rằng đây là cuộc chiến của các bạn” - ông Trump nói.

Ông Trump từng hy vọng tổ chức một cuộc gặp song phương giữa ông Putin và ông Zelensky, nhưng kế hoạch cũng gặp khó khăn.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói với đài NBC News hôm 22-8 rằng chưa có chương trình nghị sự cho một cuộc gặp như vậy: “Ông Putin sẵn sàng gặp ông Zelensky khi có chương trình nghị sự rõ ràng cho hội nghị thượng đỉnh. Hiện chưa có kế hoạch nào".