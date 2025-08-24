Đệ nhất phu nhân Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Đệ nhất phu nhân Mỹ lên tiếng về trẻ em Gaza 24/08/2025 05:46

(PLO)- Đệ nhất phu nhân Thổ Nhĩ Kỳ Emine Erdogan đã gửi thư cho Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, kêu gọi bà Trump liên hệ với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để nêu lên tình cảnh của trẻ em Gaza.

Đệ nhất phu nhân Thổ Nhĩ Kỳ Emine Erdogan đã gửi thư cho Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, kêu gọi bà Trump liên hệ với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để nêu lên tình cảnh của trẻ em ở Gaza, hãng Reuters dẫn thông cáo ngày 23-8 của Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong thư, bà Emine Erdogan viết rằng bà được truyền cảm hứng từ bức thư mà bà Melania Trump gửi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu tháng này về trẻ em ở Ukraine và Nga.

"Tôi tin rằng sự quan tâm sâu sắc mà bà đã dành cho 648 trẻ em Ukraine cũng sẽ được mở rộng sang Dải Gaza" - Đệ nhất phu nhân Thổ Nhĩ Kỳ viết trong bức thư đề ngày 22-8.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Đệ nhất phu nhân Emine Erdogan. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Theo bà Emine Erdogan, "thế giới đang trải qua một sự thức tỉnh tập thể và việc công nhận Palestine đã trở thành ý chí toàn cầu".

"Tôi tin rằng lời kêu gọi của bà thay mặt cho Gaza sẽ thực hiện một trách nhiệm lịch sử đối với người dân Palestine" - theo bức thư.

Nhà Trắng chưa bình luận về bức thư của Đệ nhất phu nhân Thổ Nhĩ Kỳ.

Bức thư của bà Emine Erdogan được viết trong bối cảnh Hệ thống Phân loại Giai đoạn An ninh Lương thực Tích hợp (IPC) của Liên Hợp Quốc ngày 22-8 ra báo cáo xác định rằng TP Gaza và các khu vực lân cận chính thức rơi vào nạn đói, và tình trạng này có khả năng lan rộng.

Thủ tướng Netanyahu gọi báo cáo đó là một "sự dối trá trắng trợn", và nói rằng Israel có chính sách ngăn chặn chứ không phải gây ra nạn đói.