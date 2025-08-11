Ông Netanyahu: Cuộc tấn công mới vào Gaza sẽ sớm bắt đầu 11/08/2025 05:44

(PLO)- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng ông kỳ vọng sẽ hoàn tất chiến dịch tấn công mới tại Dải Gaza để “làm nốt phần việc” còn lại.

Ngày 10-8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng ông kỳ vọng sẽ hoàn tất chiến dịch tấn công mới tại Dải Gaza “khá nhanh chóng”, theo hãng tin Reuters.

Phát biểu sau khi nội các an ninh Israel hôm 8-8 phê duyệt một kế hoạch giành quyền kiểm soát TP Gaza, ông Netanyahu nói ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc “làm nốt phần việc” và đánh bại Hamas để giải cứu các con tin Israel.

Văn phòng Thủ tướng Israel cho hay ông Netanyahu đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tối 10-8 (giờ Israel) về “kế hoạch của Israel nhằm giành quyền kiểm soát những cứ điểm còn lại của Hamas tại Gaza”.

Ông Netanyahu nói thêm rằng Israel đang phối hợp với Mỹ để tăng cường viện trợ vào Gaza, bao gồm cả qua đường bộ. Sau cuộc điện đàm với ông Trump, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết ông Netanyahu đã cảm ơn tổng thống Mỹ “vì sự ủng hộ kiên định dành cho Israel”.

Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu. Ảnh: GRAEME SLOAN/BLOOMBERG

Trước đó trong ngày, ông Netanyahu cho biết chiến dịch mới sẽ nhằm vào hai cứ điểm cuối cùng của Hamas, điều mà ông gọi là lựa chọn duy nhất vì nhóm này từ chối hạ vũ khí.

Hiện chưa rõ thời điểm Israel bắt đầu cuộc tấn công mới.

“Thời gian chúng tôi đặt ra cho chiến dịch là khá nhanh. Trước hết, chúng tôi muốn tạo điều kiện lập các khu an toàn để dân thường TP Gaza có thể di chuyển ra ngoài” - ông Netanyahu nói thêm.

Theo thủ tướng Israel, toàn bộ cư dân của TP Gaza sẽ được di chuyển đến nơi an toàn.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel - ông Eyal Zamir gần đây phản đối việc Israel kiểm soát toàn bộ Dải Gaza và cảnh báo mở rộng chiến dịch có thể khiến con tin gặp nguy hiểm, đồng thời kéo quân đội Israel vào một cuộc chiến du kích kéo dài và đẫm máu.

Đáp lại, ông Netanyahu khẳng định mục tiêu của ông không phải kiểm soát Gaza.

“Chúng tôi muốn có một vành đai an ninh ngay sát biên giới, nhưng chúng tôi không muốn ở lại Gaza. Đó không phải là mục đích của chúng tôi” - ông Netanyahu giải thích.

Ngày qua, các nhân chứng cho biết TP Gaza - nơi đông dân nhất dải đất - đã hứng chịu đợt không kích dữ dội hơn từ Israel vào tối 10-8. Giới chức y tế tại Bệnh viện Shifa cho biết 5 người thiệt mạng tại một tiệm bánh mì kẹp ở khu phố Sabra.

Truyền thông Palestine đưa tin một quả tên lửa đã bắn trúng một chiếc lều của phóng viên gần bệnh viện. Giám đốc Bệnh viện Shifa, ông Muhammad Abu Salamiyah, trả lời kênh Al Jazeera rằng 7 người đã thiệt mạng tại đây. Khu vực này cũng ghi nhận hỏa lực xe tăng.

Quân đội Israel cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào Sharif, người mà họ cáo buộc là thủ lĩnh một đơn vị Hamas giả dạng nhà báo. Quân đội khẳng định cáo buộc này đã được tình báo và các tài liệu thu giữ tại Gaza xác nhận.

Cũng trong ngày 10-8, các đại diện châu Âu tại Liên Hợp Quốc (LHQ) nói rằng nạn đói đang diễn ra ở Gaza và kế hoạch của Israel sẽ chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn.

“Việc mở rộng các chiến dịch quân sự sẽ chỉ khiến tính mạng của tất cả dân thường ở Gaza, bao gồm cả những con tin còn lại, bị đe dọa và dẫn tới thêm nhiều đau khổ không cần thiết” - Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp, Slovenia và Anh nêu trong tuyên bố chung.

“Đây là một cuộc khủng hoảng do con người gây ra, vì vậy cần hành động khẩn cấp để chặn đứng nạn đói và tăng cường viện trợ vào Gaza” - tuyên bố viết.

Đại diện Mỹ tại Hội đồng Bảo an LHQ bảo vệ chiến dịch của ông Netanyahu và cho biết Washington cam kết giải quyết các nhu cầu nhân đạo, giải cứu con tin và đạt được hòa bình.

