Có tin Pháp triệu tập đại sứ Ý sau phát ngôn của Phó thủ tướng Salvini về ông Macron 23/08/2025 18:10

(PLO)- Hãng AFP đưa tin Pháp đã triệu tập đại sứ Ý sau khi Phó Thủ tướng Ý Matteo Salvini chỉ trích Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vì ủng hộ Ukraine.

Pháp đã triệu tập đại sứ Ý sau khi Phó Thủ tướng Ý Matteo Salvini chỉ trích Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vì ủng hộ Ukraine, hãng AFP ngày 22-8 dẫn các nguồn tin ngoại giao.

Đại sứ Ý tại Paris - bà Emanuela D’Alessandro bị triệu tập hôm 21-8 sau khi ông Salvini, lãnh đạo đảng Lega - một đối tác nhỏ trong chính phủ Ý - chỉ trích ông Macron vì nhà lãnh đạo Pháp ủng hộ việc triển khai binh sĩ châu Âu tới Ukraine như một phần của lực lượng đảm bảo an ninh hậu xung đột.

Phó Thủ tướng Ý - ông Matteo Salvini (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AFP

Ông Salvini, cũng là Bộ trưởng Giao thông vận tải Ý, kêu gọi Tổng thống Macron hãy “tự móc mình vào tàu điện” - một cụm từ trong tiếng Ý có nghĩa “tự đi mà làm”.

“Hãy lấy mũ bảo hộ, áo chống đạn, khẩu súng của ông, rồi đến Ukraine” - ông Salvini nói.

Đáp lại, phía Pháp đã nhắc nhở đại sứ Ý rằng “những phát biểu này đi ngược lại bầu không khí tin cậy và mối quan hệ lịch sử giữa hai nước chúng ta, nhưng cũng đi ngược lại những tiến triển song phương gần đây, vốn nhấn mạnh sự đồng thuận mạnh mẽ giữa hai nước, đặc biệt là về sự ủng hộ kiên định dành cho Ukraine, nguồn tin nói với AFP.

Theo AFP, đây không phải lần đầu ông Salvini công kích ông Macron.

Pháp và Ý chưa bình luận về thông tin trên.