Tổng thống Pháp: Đang bàn chốt địa điểm tổ chức thượng đỉnh Putin-Zelensky 19/08/2025 16:20

(PLO)- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gợi ý rằng cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (thượng đỉnh Putin-Zelensky) sẽ diễn ra tại một nước châu Âu.

Ngày 18-8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gợi ý rằng TP Geneva (Thuỵ Sĩ) có thể là nơi tổ chức hội nghị hòa bình giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, theo tờ Le Monde.

Phát biểu sau thượng đỉnh Mỹ-Ukraine-châu Âu tại Nhà Trắng, ông Macron cho biết hội nghị thượng đỉnh Putin-Zelensky đã được thông báo sẽ diễn ra tại châu Âu.

“Đó sẽ là một nước trung lập, có thể là Thụy Sĩ - tôi đang thúc đẩy tổ chức ở Geneva - hoặc một quốc gia khác” - ông Macron nói với kênh tin tức Pháp LCI, phát sóng ngày 19-8.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: LUDOVIC MARIN/ AFP

“Lần cuối cùng có các cuộc đàm phán song phương là tại Istanbul” - tổng thống Pháp nói thêm, đề cập ba vòng đàm phán cấp thấp giữa Nga và Ukraine diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ từ tháng 5 đến tháng 7.

Ông Macron cho biết thêm rằng Pháp và Anh sẽ tổ chức một cuộc họp vào ngày 19-8 với các đồng minh khác của Ukraine để “cập nhật cho họ về những gì đã được quyết định” tại thượng đỉnh Mỹ-Ukraine-châu Âu liên quan việc cung cấp các đảm bảo an ninh cho Kiev.

“Ngay sau đó, chúng tôi sẽ bắt tay vào công việc cụ thể với phía Mỹ. Vì vậy từ ngày 19-8, các cố vấn ngoại giao, bộ trưởng, và các tổng tham mưu trưởng của chúng tôi bắt đầu làm việc để xem ai sẵn sàng làm gì” - ông Macron nói thêm.

Khi được hỏi liệu Ukraine bị buộc phải nhượng bộ lãnh thổ hay không, ông Macron nói rằng “tùy thuộc vào Ukraine”.

“Ukraine sẽ đưa ra những nhượng bộ mà họ cho là công bằng và đúng đắn. Chúng ta phải rất cẩn trọng khi nói về việc công nhận pháp lý. Nếu bên nào kiểm soát lãnh thổ bằng vũ lực, điều đó sẽ mở ra một hộp Pandora” - theo nhà lãnh đạo Pháp.

Cùng ngày, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói rằng thượng đỉnh Putin-Zelensky có thể diễn ra trong vòng hai tuần tới.

“Tổng thống Mỹ đã nói chuyện với tổng thống Nga và đồng ý rằng sẽ có một cuộc gặp giữa tổng thống Nga và tổng thống Ukraine trong vòng hai tuần tới” - ông Merz cho biết.

Theo hãng tin AFP, ông Putin đã nói với ông Trump rằng ông sẵn sàng gặp Zelensky.

Việc Tổng thống Putin có thực sự tham dự hay không vẫn chưa chắc chắn, và “cần có sự thuyết phục” để đảm bảo nhà lãnh đạo Nga tham dự, thủ tướng Đức lưu ý.

Mỹ, Nga và Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Trước đó, Tổng thống Trump nói rằng ông đã bắt đầu thu xếp một cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky, kèm theo một cuộc gặp thứ hai có sự tham dự của chính ông.

“Kết thúc các cuộc họp, tôi đã gọi điện cho Tổng thống Putin và bắt đầu sắp xếp một cuộc gặp, tại địa điểm sẽ được xác định, giữa ông Putin và ông Zelensky. Sau cuộc gặp đó, sẽ có một cuộc họp ba bên giữa tôi và hai vị ấy” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.