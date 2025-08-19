Moscow nhắn riêng Anh đừng ‘cản trở đàm phán’ Mỹ-Nga về Ukraine 19/08/2025 08:28

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova kêu gọi chính quyền Anh kiềm chế những hành động làm suy yếu nỗ lực của Nga và Mỹ trong việc giải quyết xung đột Ukraine.

Ngày 18-8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova nói rằng Moscow kêu gọi chính quyền Anh kiềm chế những hành động làm suy yếu nỗ lực của Nga và Mỹ trong việc giải quyết xung đột Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

"Trong bối cảnh lãnh đạo Nga và Mỹ tại TP Anchorage (Alaska) đã thể hiện mong muốn thực sự hướng tới một giải pháp toàn diện, công bằng và bền vững cho xung đột Ukraine, bao gồm cả việc loại bỏ những nguyên nhân gốc rễ, thì từ London vẫn liên tiếp đưa ra các tuyên bố không chỉ đi ngược với nỗ lực của Moscow và Washington mà còn rõ ràng nhằm phá hoại những nỗ lực đó" - bà Zakharova nói, nhắc đến hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska cuối tuần qua bàn về xung đột Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Bà Zakharova đưa ra phát ngôn trên khi được yêu cầu bình luận về các tuyên bố của Anh liên quan khả năng triển khai một lực lượng quân sự phương Tây tại Ukraine nếu Moscow và Kiev đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

"Chúng tôi kêu gọi London từ bỏ những toan tính địa chính trị đầy rủi ro và thiếu cân nhắc, và ít nhất là đừng cản trở công việc đàm phán đầy khó khăn của các nhà thương lượng Nga và Mỹ" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Anh chưa bình luận về phản ứng của Nga.

Ngày qua, Thủ tướng Anh Keir Starmner cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng một số đạo châu Âu đã có cuộc gặp với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng để bàn về xung đột Nga-Ukraine.

Các bên mô tả cuộc gặp là tốt đẹp và cho biết sẽ sắp xếp một hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ-Nga-Ukraine để thảo luận về cuộc chiến.