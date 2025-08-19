Ông Trump nói gì với ông Putin trong cuộc điện đàm 40 phút sau thượng đỉnh Mỹ-Ukraine-châu Âu? 19/08/2025 07:23

(PLO)- Truyền thông đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có thời điểm tạm ngưng cuộc bàn bạc trong quá trình thượng đỉnh Mỹ-Ukraine-châu Âu ở Nhà Trắng để điện đàm trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ngày 18-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm sau cuộc gặp của ông với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu, theo đài NBC News.

“Sau khi kết thúc các cuộc họp, tôi đã gọi cho Tổng thống Putin và bắt đầu sắp xếp một cuộc gặp, tại một địa điểm sẽ được xác định, giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: WHITE HOUSE/TASS

Vẫn còn mơ hồ về thời điểm diễn ra cuộc điện đàm khi một quan chức cấp cao Nhà Trắng nói với NBC News rằng ông Trump “đã nhận cuộc gọi của Tổng thống Putin tại Phòng Bầu dục. Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu đã cùng bước vào Phòng Bầu dục với Tổng thống Trump sau khi cuộc gọi kết thúc”.

Báo Bild của Đức thì đưa tin rằng ông Trump đã tạm dừng giữa chừng các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo châu Âu để gọi điện cho ông Putin.

Điện Kremlin xác nhận cuộc điện đàm, cho biết ông Trump và ông Putin đã nói chuyện khoảng 40 phút.

Cố vấn Điện Kremlin - ông Yurki Ushakov cho biết hai nhà lãnh đạo ủng hộ các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine, đồng thời thảo luận khả năng nâng cao cấp độ đại diện.

Ông Ushakov mô tả cuộc gọi là “thẳng thắn” và “rất mang tính xây dựng”, đồng thời cho biết ông Trump và ông Putin đã nhất trí duy trì liên lạc về vấn đề Ukraine.

Cùng ngày, hãng AFP dẫn lời Thủ tướng Đức Friedrich Merz rằng ông Putin đã nói với ông Trump rằng ông sẵn sàng gặp ông Zelensky trong vòng hai tuần. Ông Zelensky sau đó cho biết đã sẵn sàng cho cuộc gặp.

Ngày qua, ông Trump đã tiếp ông Zelensky cùng các lãnh đạo châu Âu và Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ cho biết cuộc gặp diễn ra rất tốt đẹp.

“Trong cuộc họp, chúng tôi đã thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Ukraine, trong đó các quốc gia châu Âu sẽ đưa ra các đảm bảo, phối hợp với Mỹ. Mọi người đều rất hài lòng trước khả năng đạt được hòa bình giữa Nga và Ukraine” - ông Trump cho biết.

Đáp lại, ông Zelensky nói rằng ông đã có cuộc gặp “rất tốt” với ông Trump.

“Đó thực sự là điều tuyệt vời nhất. Hoặc có lẽ điều tuyệt vời nhất sẽ đến trong tương lai” - nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.