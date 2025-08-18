Ông Trump nhắn ông Zelensky chuyện gia nhập NATO và lấy lại Crimea 18/08/2025 15:43

(PLO)- Trước thềm đối thoại tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thông điệp tới Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky liên quan viễn cảnh gia nhập NATO và lấy lại bán đảo Crimea từ tay Nga.

Tối 17-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng một thông điệp nhắn gửi Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky liên quan chuyện gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và vấn đề bán đảo Crimea, theo tờ The Kyiv Independent.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết rằng Tổng thống Ukraine có thể kết thúc chiến tranh “gần như ngay lập tức” nếu muốn, hoặc có thể chọn “tiếp tục chiến đấu”, đồng thời khẳng định Ukraine sẽ không được phép gia nhập NATO hay đòi lại bán đảo Crimea từ Nga trong bất kỳ thỏa thuận nào với Moscow.

"Tổng thống Zelensky có thể chấm dứt chiến sự với Nga gần như ngay lập tức, nếu ông muốn, hoặc tiếp tục chiến đấu. Hãy nhớ cách mọi chuyện bắt đầu. Không thể lấy lại bán đảo Crimea và Ukraine cũng sẽ không gia nhập NATO. Có những điều không bao giờ thay đổi” - ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Không lâu sau đó, ông Zelensky viết trên kênh Telegram cá nhân nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận mới nào cũng phải ngăn Tổng thống Nga Vladimir Putin dùng nhượng bộ làm “bàn đạp” cho một cuộc tấn công khác, viện dẫn việc Nga sáp nhập Crimea năm 2014.

“Chúng ta đều có chung mong muốn: sớm chấm dứt cuộc chiến một cách chắc chắn. Và hòa bình phải bền vững. Không thể như những năm trước, khi Ukraine bị buộc phải nhường bán đảo Crimea và một phần miền Đông (vùng Donbass) để rồi ông Putin chỉ coi đó là bàn đạp cho cuộc tấn công mới. Hay như năm 1994, khi Ukraine nhận được cái gọi là ‘bảo đảm an ninh’ nhưng rốt cuộc chẳng phát huy tác dụng. Rõ ràng, khi ấy không nên để mất Crimea, cũng như sau năm 2022 người dân Ukraine đã không để mất Kiev, Odessa, Kharkiv” - ông Zelensky nói.

“Tôi tin rằng chúng ta sẽ bảo vệ Ukraine, thiết lập được những bảo đảm an ninh hiệu quả, và nhân dân chúng tôi sẽ mãi biết ơn Tổng thống Trump, người dân Mỹ cùng tất cả các đối tác vì sự ủng hộ và giúp đỡ vô giá” - nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

Ông Zelensky cho biết đã đến thủ đô Washington DC và chuẩn bị hội đàm với ông Trump cùng các lãnh đạo châu Âu vào chiều 18-8 (giờ Mỹ). Một nguồn tin của Reuters cho biết ông Zelensky và ông Trump dự kiến sẽ có một phiên thảo luận riêng trước khi lãnh đạo châu Âu tham gia đối thoại mở rộng.

Trước đó, ngày 15-8, ông Trump đã gặp ông Putin ở bang Alaska (Mỹ) và tỏ tín hiệu đồng thuận hơn với Moscow trong việc thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình toàn diện thay vì chỉ bắt đầu bằng lệnh ngừng bắn.

Ông Zelensky không được mời tham dự hội nghị này, nơi ông Trump cho biết ông và Putin đã “đạt được một số tiến triển” trong hòa đàm, dù chưa có thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Ukraine nói với The Kyiv Independent rằng đề xuất của Moscow sẽ yêu cầu Kiev rút khỏi các khu vực thuộc Donetsk và Luhansk hiện do Ukraine kiểm soát, để đổi lấy việc Nga rút khỏi một số khu vực ở Sumy và Kharkiv.