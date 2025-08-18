VIDEO: Nga bắt nghi phạm định đánh bom khủng bố trên cầu Crimea 18/08/2025 18:19

Ngày 18-8, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố đã ngăn chặn một âm mưu đánh bom khủng bố nhằm vào cầu Crimea (nối lãnh thổ đất liền Nga với bán đảo Crimea), cáo buộc do cơ quan đặc nhiệm Ukraine lên kế hoạch, theo hãng thông tấn TASS.

Các nhân viên FSB đã lần theo một chiếc Chevrolet Volt chứa thiết bị nổ tự chế có sức công phá lớn, và quả bom đã được vô hiệu hóa. Chiếc xe đi từ Ukraine vào Nga qua nhiều quốc gia.

Theo FSB, chiếc xe gài bom đã vượt biên vào Nga từ Georgia. Kế hoạch của phía Ukraine là đưa chiếc Chevrolet đến vùng Krasnodar ở miền Nam nước Nga, sau đó “bàn giao cho một tài xế khác.

Video Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) bắt giữ các nghi phạm âm mưu đánh bom khủng bố trên cầu Crimea. Nguồn: RT/FSB

“Người này sẽ lái chiếc xe sang Crimea qua cầu Crimea và trở thành kẻ đánh bom liều chết bất đắc dĩ” - cơ quan này cho biết, nhấn mạnh chính quyền Kiev định biến người này thành quân cờ trong kế hoạch.

“Bất chấp mọi thủ đoạn của Ukraine, các nhân viên FSB đã kịp thời phát hiện âm mưu đánh bom khủng bố, xác định và vô hiệu hóa thiết bị nổ… đồng thời bắt giữ tất cả những người liên quan đến việc đưa chiếc xe vào lãnh thổ Nga” - FSB nêu rõ.

Theo phóng viên Igor Zhadov của đài RT, khoảng 130 kg thuốc nổ sản xuất tại Phần Lan đã được nhồi vào chiếc Chevrolet Volt.

Trong cuộc thẩm vấn, người tài xế được giao nhiệm vụ đưa xe sang Crimea khai rằng anh biết mình đang làm việc cho Ukraine, nhưng khẳng định hoàn toàn không hay biết bên trong có bom. Người này cho biết được thuê để đăng ký xe tại Nga và đưa nó sang bán đảo qua cầu Crimea với giá 2.500 USD.

Phía Moscow đã khởi động một cuộc điều tra hình sự về vụ việc.

Người đứng đầu Crimea - ông Sergey Aksyonov bày tỏ cảm ơn các nhân viên FSB đã ngăn chặn vụ tấn công.

Nhà ngoại giao cấp cao Nga Rodion Miroshnik nhận định âm mưu đánh bom này là “một nỗ lực mới của Ukraine và đồng minh nhằm thực hiện hành động khủng bố như một sự khiêu khích, phá hoại đàm phán và cản trở việc tìm kiếm giải pháp hòa bình” cho cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev.

Cơ quan điều tra Nga nói rằng đây là lần thứ hai Kiev tìm cách nhắm vào cầu Crimea dài 19 km (còn gọi là cầu Kerch) bằng xe gài chất nổ trong năm 2025.

Trước đó, hồi tháng 4, lực lượng an ninh Belarus đã chặn giữ một xe minivan chở hơn 500 kg thuốc nổ tổng hợp, dự kiến dùng để tấn công tuyến giao thông chiến lược nối vùng Krasnodar với Crimea của Nga.

Trong quá trình điều tra, nhiều đồng phạm đã bị bắt giữ, bao gồm một tài xế không hề hay biết, vốn cũng bị biến thành “kẻ đánh bom liều chết” khi lái xe đến bán đảo Crimea.

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.