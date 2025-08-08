Chiến sự Nga-Ukraine 8-8: Kiev tấn công nhà máy lọc dầu Moscow, phá hủy loạt radar, tàu đổ bộ ở Crimea 08/08/2025 08:35

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang; Giao tranh ác liệt khắp Donetsk, Kharkiv, Kherson; Ukraine, Nga thông tin về thiệt hại nhân lực và thiết bị của nhau.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang, giao tranh ác liệt khắp các chiến trường Donetsk, Kherson, Kharkiv,...

Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Nga, phá hủy radar và tàu đổ bộ ở Crimea

Ngày 7-8, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của nước này đã gây hư hại cho nhà máy lọc dầu Afipskiy tại vùng Krasnodar (phía tây nam Nga). Đây là một trung tâm hậu cần chiến lược cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga.

Vụ tấn công khiến 1 đơn vị xử lý khí và condensate bốc cháy dữ dội, theo tờ The Kyiv Independent.

Nhà máy Afipskiy, nằm cách tiền tuyến khoảng 200 km, chiếm 2,1% tổng công suất lọc dầu của Nga (6,25 triệu tấn/năm). Đây không phải là lần đầu cơ sở này trở thành mục tiêu kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Các túi hàng tiếp tế của binh sĩ Ukraine đóng tại Donetsk. Ảnh: THE KYIV INDEPENDENT

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết chiến dịch do Cục Tình báo Quân đội Ukraine (HUR) và Lực lượng Vũ khí Không người lái thực hiện. Nhiều cơ sở quan trọng khác tại Nga cũng bị tấn công trong đợt không kích qua đêm, hiện vẫn đang xác định hậu quả cụ thể.

Cư dân địa phương báo cáo nghe thấy tiếng nổ suốt đêm và ghi lại video đám cháy lớn tại khu vực nhà máy. Trong khi đó, Thống đốc tỉnh Krasnodar - ông Veniamin Kondratyev xác nhận 1 người bị thương do mảnh vỡ UAV rơi xuống ở thị trấn Slavyansk-na-Kubani, nhưng không đề cập đến vụ tấn công nhà máy lọc dầu.

Trang tin Astra (Nga) cho biết 1 cơ sở quân sự ở Slavyansk-na-Kubani cũng bốc cháy sau cuộc tấn công.

. Cùng ngày, HUR xác nhận các UAV của họ đã tấn công loạt mục tiêu quân sự có giá trị cao tại bán đảo Crimea hiện Nga đang kiểm soát, bao gồm 1 tàu đổ bộ cao tốc loại BK-16 (Dự án 02510) và 3 hệ thống radar phòng không quan trọng.

Trong số radar bị phá hủy có: radar tầm xa, phát hiện máy bay và tên lửa đạn đạo Nebo-SVU; radar chuyên nhận diện mục tiêu bay thấp Podlet-K1; radar giám sát di động tầm trung 96L6E.

“Sau khi hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng về hệ thống phòng không tại Crimea, lực lượng Nga bắt đầu che giấu các cơ sở quân sự đắt giá trong các cấu trúc mái vòm” HUR cho biết.

Một trong các mái vòm này đã bị trúng đòn - nơi được cho là chứa thiết bị của Trung đoàn Kỹ thuật Vô tuyến số 3 thuộc lực lượng phòng không Nga.

Phần mình, Thị trưởng Andrey Kravchenko của TP cảng Novorossiysk - nơi đặt căn cứ chính của Hạm đội Biển Đen Nga ở Crimea - cho biết hệ thống phòng thủ bờ biển Nga đã đánh trả một đợt tấn công bằng xuồng không người lái.

Nga gây thiệt hại cho nhân lực và khí tài Ukraine

Trong bản cập nhật chiến sự ngày 7-8, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội Ukraine đã tổn thất hơn 1.335 binh sĩ và nhiều khí tài quân sự trong ngày qua trên toàn tuyến, hãng thông tấn TASS đưa tin.

. Theo phía Nga, lực lượng Ukraine chịu thiệt hại nặng tại cả 6 hướng tác chiến, từ Kharkiv đến Donetsk, Dnepropetrovsk và Kherson.

. Riêng tại khu vực hoạt động của Nhóm tác chiến Trung tâm - nơi giao tranh diễn ra ác liệt nhất - hơn 420 binh sĩ Ukraine bị loại khỏi vòng chiến cùng 3 xe bọc thép và 1 pháo.

. Nhóm tác chiến phía Bắc ghi nhận khoảng 210 quân Ukraine thiệt mạng, 3 xe bọc thép bị phá hủy; trong khi Nhóm tác chiến phía Tây báo cáo đã hạ 240 binh sĩ Kiev, 1 xe tăng và 1 xe bọc thép do Mỹ sản xuất.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

. Tại khu vực hoạt động của Nhóm tác chiến phía Đông, Ukraine mất hơn 240 binh sĩ, 3 xe bọc thép, 8 xe cơ giới và 6 pháo, trong đó có 2 pháo tự hành Paladin của Mỹ.

. Ở khu vực hoạt động của Nhóm tác chiến phía Nam và Dnepr, tổng cộng hơn 220 quân nhân Ukraine bị loại khỏi vòng chiến, cùng nhiều phương tiện và trạm tác chiến điện tử.

. Ngoài các cuộc giao tranh trên bộ, lực lượng không quân và pháo binh Nga cũng tiến hành loạt đòn không kích nhằm vào một đầu mối đường sắt tại vùng Dnepropetrovsk - nơi Ukraine được cho là vận chuyển vũ khí và thiết bị tới mặt trận Donbass.

Tổng cộng 133 mục tiêu, bao gồm kho UAV tầm xa, sở chỉ huy và vị trí triển khai tạm thời của quân Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài, bị nhắm đến.

. Phòng không Nga cũng tuyên bố đã bắn hạ 240 UAV, 8 tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh sản xuất, cùng 1 quả bom dẫn đường và 1 quả rocket HIMARS của Mỹ.

. Về phía Ukraine, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày qua, lực lượng nước này đã khiến 1.040 binh sĩ Nga thương vong, đồng thời phá huỷ 4 xe tăng và 47 hệ thống pháo binh của Moscow, theo tờ Ukrainska Pravda.

Thông tin về hai cuộc gặp tiềm năng Putin-Zelensky và Putin-Trump

Ngày 7-8, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ông có thể đàm phán trực tiếp với Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky, nhưng chỉ khi Moscow và Kiev đạt được tiến triển trong một thỏa thuận ngoại giao, theo đài RT.

Ông Putin cho biết ông “về nguyên tắc không phản đối” việc gặp ông Zelensky. Tuy nhiên, chủ nhân Điện Kremlin nhấn mạnh rằng “cần có những điều kiện nhất định” để cuộc gặp có thể diễn ra.

Trước đó cùng ngày, ông Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng đối thoại với Nga, kể cả theo hình thức ba bên với Mỹ.

"Ukraine không ngại gặp mặt và mong phía Nga cũng có sự dũng cảm tương tự. Đã đến lúc kết thúc cuộc chiến" - ông Zelensky đăng trên Telegram.

Về thượng đỉnh giữa ông Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump, trợ lý Điện Kremlin - ông Yury Ushakov cho biết cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sớm nhất là vào tuần tới, và hai bên đã thống nhất được địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh, đài RT đưa tin.

Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) được xem là một địa điểm tiềm năng cho cuộc gặp này.

Bên cạnh đó, ông Ushakov cho biết Nga đã nhận được một đề xuất “chấp nhận được” từ Mỹ về việc giải quyết xung đột Ukraine, sau chuyến thăm Moskva của đặc phái viên Witkoff.

Tổng thống Trump thì nói rằng ông Putin không cần gặp ông Zelensky trước khi cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga diễn ra, theo đài ABC News.

Cũng trong ngày 7-8, ông Trump cho biết "tối hậu thư" mà ông đặt ra cho Nga (dự kiến là ngày 8-8) giờ đây phụ thuộc vào quyết định của Tổng thống Putin.