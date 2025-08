Chiến sự Nga-Ukraine 5-8: Kiev nói tấn công căn cứ không quân Nga ở Crimea, phá hủy loạt máy bay 05/08/2025 08:19

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua có nhiều diễn biến nóng trên khắp mặt trận.

UAV Ukraine đánh căn cứ không quân Nga ở Crimea

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết vào đêm 4-8 máy bay không người lái (UAV) do SBU triển khai đã tấn công 5 máy bay chiến đấu của Nga tại một sân bay ở TP Saky thuộc bán đảo Crimea hiện do Nga kiểm soát, theo tờ Kyiv Independent.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ "A" của Trung tâm tác chiến đặc biệt Ukraine, UAV Ukraine đã phá hủy 1 máy bay chiến đấu Su-30SM và làm hư hại 1 chiếc Su-30SM. Đồng thời, UAV Ukraine cũng đã nhắm trúng 3 máy bay chiến đấu Su-24 và tấn công 1 kho vũ khí hàng không.

Theo SBU, thiệt hại do cuộc tấn công này được coi là đáng kể với Nga khi giá 1 máy bay Su-30SM có giá trị từ 35 đến 50 triệu USD. SBU cho rằng chiến dịch đặc biệt thành công này đã “đánh dấu một bước tiến nữa hướng tới việc làm suy yếu khả năng tiến hành cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine".

Căn cứ không quân Saky đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động quân sự của Nga ở Biển Đen, theo SBU.

Hiện Nga vẫn chưa bình luận về thông tin này.

Lính Ukraine điều khiển UAV chỉnh ăng-ten tại chiến trường tỉnh Donetsk hồi đầu tháng 7. Ảnh: KYIV INDEPENDENT

Cũng trong ngày 4-8, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực lượng nước này cũng đã tấn công vào cơ sở tiếp nhiên liệu tại sân bay Sochi ở tỉnh Krasnodar (Nga).

Theo Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine, cuộc tấn công do các đơn vị UAV Ukraine phối hợp cùng các đơn vị khác thực hiện vào ngày 3-8.

Cuộc tấn công này đã gây ra một đám cháy lớn tại hiện trường. Sân bay Sochi cũng được biết là nơi đóng quân của các đơn vị không quân Nga.

Giao tranh ác liệt ở Pokrovsk

Ngày 4-8, người phát ngôn của Nhóm chiến lược Khortytsia của Ukraine - ông Viktor Tregubov cho biết những trận chiến ác liệt nhất trên tiền tuyến hiện đang diễn ra gần TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk), theo hãng thông tấn Ukrinform.

Theo ông Tregubov, đây là một trong những mục tiêu quan trọng của Nga và là một điểm quan trọng sẽ giúp họ kiểm soát được khu vực trung tâm Donetsk. Ông Tregubov cũng chia sẻ việc ngăn chặn Nga ở khu vực này là một nhiệm vụ lớn và đầy thách thức với Kiev và lực lượng Ukraine đang làm mọi cách để kìm hãm đà tiến của Nga.

Trong diễn biến liên quan, lãnh đạo Cơ quan quản lý quân sự TP Derhachi (tỉnh Kharkiv) - ông Viacheslav Zadorenko cho biết lực lượng Ukraine đã ngăn chặn cuộc tấn công của Nga vào trạm kiểm soát biên giới Hoptivka (tỉnh Kharkiv).

Ông Zadorenko cho biết lực lượng Nga đã cố gắng chiếm trạm kiểm soát nhưng cuộc tấn công không thành công và Hoptivka vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Làng Hoptivka nằm ở biên giới Ukraine-Nga, giáp với tỉnh Belgorod của Nga. Lực lượng Nga thường xuyên nhắm vào các khu định cư của Ukraine gần biên giới nhằm nỗ lực tiến sâu hơn vào khu vực biên giới.

Nga nói tấn công sân bay quân sự, hạ hơn 1.100 lính Ukraine

Về phần mình, ngày 4-8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã mở một cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác, bao gồm tên lửa siêu thanh Kinzhal và UAV, đánh vào các sân bay quân sự của Ukraine và đạt được tất cả mục tiêu đã đặt ra. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga không nêu rõ quân Nga đánh vào các sân bay cụ thể nào.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày 4-8, lực lượng Ukraine đã mất khoảng 1.160 lính trong các trận giao tranh với Nga trên các khu vực tiền tuyến.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 120 UAV của Ukraine và 1 tên lửa của hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất.