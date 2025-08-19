Ngoại trưởng Ấn Độ tiếp ông Vương Nghị, bàn tranh chấp biên giới 19/08/2025 07:01

(PLO)- Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar nhấn mạnh rằng những khác biệt trong lập trường của New Delhi và Bắc Kinh về biên giới Trung-Ấn không nên biến thành tranh chấp.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc - ông Vương Nghị đang có chuyến thăm ba ngày tới New Delhi (Ấn Độ) để tham gia vòng đàm phán thứ 24 về các vấn đề biên giới Trung-Ấn, dự kiến diễn ra vào ngày 19-8, cũng như thảo luận nhiều vấn đề khác trong quan hệ song phương.

Trước đó, vào hôm 18-8, ông Vương đã họp với Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar. Trong cuộc họp, ông Jaishankar nhấn mạnh rằng những khác biệt trong lập trường của New Delhi và Bắc Kinh về biên giới Trung-Ấn không nên biến thành tranh chấp, theo tờ Times of India.

Toàn cảnh cuộc họp giữa Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cùng các quan chức Ấn Độ (bên trái) và Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị cùng phái đoàn Trung Quốc hôm 18-8 ở New Delhi. Ảnh: Dr. S. Jaishankar/X

Ông Jaishankar cho biết ông cùng người đồng cấp Trung Quốc “đã có những cuộc thảo luận hiệu quả về các vấn đề kinh tế và thương mại, các cuộc hành hương, giao lưu nhân dân, chia sẻ dữ liệu về sông ngòi, thương mại biên giới, kết nối và trao đổi song phương”.

Trong đó, ông Jaishankar nhấn mạnh rằng cuộc hội đàm giữa ông Vương với Cố vấn An ninh quốc gia Ajit Doval trong ngày 19-8 là “rất quan trọng” vì nó quyết định khả năng duy trì hoà bình và ổn định biên giới Trung-Ấn – điều mà New Delhi coi là “nền tảng cho bất kỳ động lực tích cực nào” trong quan hệ giữa hai nước.

“Nhìn chung, chúng tôi kỳ vọng rằng các cuộc thảo luận của chúng ta sẽ góp phần xây dựng một mối quan hệ ổn định, hợp tác và hướng tới tương lai giữa Ấn Độ và Trung Quốc, một mối quan hệ vừa phục vụ lợi ích của cả hai bên, vừa giải quyết các mối quan ngại của chúng ta” - ông Jaishankar nói.

Ông Jaishankar còn lưu ý rằng Ấn Độ và Trung Quốc cũng sẽ thảo luận về tình hình quốc tế, thể hiện mong muốn về “một trật tự thế giới công bằng, cân bằng và đa cực, bao gồm một châu Á đa cực”.

Tại cuộc gặp, ông Vương nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng duy trì các nguyên tắc hữu nghị, chân thành, cùng có lợi, bao trùm, cùng chia sẻ tương lai và hợp tác với các láng giềng, trong đó có Ấn Độ.

“Trung Quốc và Ấn Độ cần tăng cường lòng tin, cùng nhau tìm kiếm sự đồng thuận, xóa bỏ sự can thiệp, mở rộng hợp tác và củng cố đà cải thiện quan hệ Trung-Ấn” - ông Vương nói.

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar (trái) bắt tay Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại cuộc gặp hôm 18-8 ở New Delhi. Ảnh: Dr. S. Jaishankar/X

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc - bà Mao Ninh hôm 18-8 cho biết “Trung Quốc sẵn sàng coi chuyến thăm Ấn Độ của Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị là cơ hội để cùng Ấn Độ thực hiện những nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã đạt được” về duy trì trao đổi cấp cao và hợp tác nhằm thúc đẩy quan hệ Trung-Ấn tiếp tục phát triển lành mạnh và ổn định.

Cuộc đối thoại ngày 19-8 giữa ông Vương và ông Doval sẽ là lần thứ 24 vấn đề biên giới Trung-Ấn được thảo luận theo kênh cấp cao.

Hai nước kỳ vọng tiếp nối thành công của vòng đàm phán thứ 23 hồi tháng 12-2024 khi Bắc Kinh và New Delhi đã “đạt được sự đồng thuận về nhiều vấn đề, bao gồm đàm phán phân định biên giới Trung-Ấn, kiểm soát biên giới, xây dựng cơ chế, trao đổi và hợp tác xuyên biên giới”, theo tờ China Daily.

Theo tờ The Hindu, ông Vương sẽ hội kiến Thủ tướng Narendra Modi vào chiều muộn ngày 19-8, là bước chuẩn bị quan trọng trước khi ông Modi sang Thiên Tân (Trung Quốc) dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).