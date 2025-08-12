Động thái mới từ Ấn Độ và Pakistan về vũ khí hạt nhân 12/08/2025 08:03

(PLO)- Bộ Ngoại giao Ấn Độ chỉ trích phát ngôn được cho là của Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pakistan - ông Asim Munir liên quan chiến tranh hạt nhân.

Ngày 11-8, Ấn Độ chỉ trích phát ngôn được cho là của Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pakistan - ông Asim Munir liên quan chiến tranh hạt nhân, gọi phát ngôn này là “vô trách nhiệm”, theo đài NDTV.

Phản ứng của Ấn Độ được đưa ra một ngày sau khi ông Munir được cho là đã cảnh báo rằng Islamabad có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu đối mặt nguy cơ tồn vong trong một cuộc chiến với Ấn Độ.

“Chúng tôi là một quốc gia hạt nhân, nếu chúng tôi cảm thấy mình sắp sụp đổ, chúng tôi sẽ kéo theo nửa thế giới” - truyền thông Ấn Độ dẫn lời ông Munir.

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pakistan - ông Asim Munir. Ảnh: INDIA TODAY

Ông Munir đưa ra phát biểu trước một nhóm người gốc Pakistan ở TP Tampa, bang Florida (Mỹ) với sự tham dự của nhiều khách mời, trong đó các thiết bị ghi hình, điện thoại và thiết bị kỹ thuật số khác đều bị cấm.

Ông Munir được cho là cũng cảnh báo sẽ phá hủy bất kỳ cơ sở hạ tầng nào mà Ấn Độ xây dựng trên các kênh dẫn nước sông Ấn. Vị tổng tham mưu cho rằng quyết định của New Delhi đình chỉ Hiệp ước Nước sông Ấn trong căng thẳng hồi tháng 4 có thể khiến 250 triệu người rơi vào cảnh đói kém.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Ấn Độ gọi việc “khua gươm hạt nhân” vốn là “nghề” của Pakistan. New Delhi cũng bày tỏ sự lấy làm tiếc khi những phát biểu này lại được đưa ra trên lãnh thổ của một quốc gia thứ ba thân thiện.

“Chúng tôi đã chú ý đến những phát biểu được cho là của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Pakistan trong chuyến thăm Mỹ” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal nói.

Ông Jaiswal nhấn mạnh rằng những phát biểu của phía Pakistan “củng cố thêm các nghi ngờ lâu nay về tính toàn vẹn của hệ thống chỉ huy và kiểm soát vũ khí hạt nhân tại một quốc gia mà quân đội bắt tay chặt chẽ với các nhóm khủng bố”.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng tái khẳng định lập trường của New Delhi là không khuất phục trước “sự tống tiền hạt nhân” và đảm bảo rằng Ấn Độ sẽ tiếp tục thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia.

Pakistan chưa bình luận về các thông tin trên.