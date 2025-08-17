Ông Vương Nghị sang Ấn Độ bàn tranh chấp biên giới 17/08/2025 06:56

(PLO)- Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ sang Ấn Độ để thảo luận về vấn đề tranh chấp biên giới trên dãy Himalaya.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ công du Ấn Độ để thảo luận về vấn đề tranh chấp biên giới giữa hai nước trên dãy Himalaya, tờ South China Morning Post dẫn thông cáo ngày 16-8 của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Đây là chuyến công du đầu tiên của ông Vương đến Ấn Độ sau ba năm để thảo luận về vòng đàm phán biên giới mới nhất.

Trong chuyến công du từ ngày 18 đến 20-8, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc sẽ đảm nhiệm vai trò “đặc phái viên về vấn đề biên giới Trung - Ấn” tại vòng đàm phán lần thứ 24 “theo lời mời của phía Ấn Độ”, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Loạt đàm phán này nhằm giải quyết những tranh chấp biên giới kéo dài, vốn đã tạm hạ nhiệt sau nhiều năm căng thẳng.

Ông Vương dự kiến sẽ gặp các quan chức cấp cao Ấn Độ, trong đó có Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (phải) tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) vào tháng 12-2024. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Hai bên gần đây nhất đã gặp nhau ở Bắc Kinh vào tháng 12-2024 để rà soát việc rút quân ở khu vực Ladakh dọc biên giới tranh chấp, còn gọi là Đường Kiểm soát Thực tế, nơi hiện vẫn có khoảng 50.000-60.000 binh sĩ được triển khai mỗi bên.

Hai nước cũng đã công bố kế hoạch nối lại các chuyến bay thẳng.

“Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với Ấn Độ để thực hiện những nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã đạt được, duy trì đà trao đổi cấp cao, củng cố lòng tin chính trị, tăng cường hợp tác thực chất, xử lý thỏa đáng khác biệt, và thúc đẩy quan hệ Trung - Ấn phát triển bền vững, lành mạnh và ổn định” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiến cho biết hôm 14-8 khi được hỏi về chuyến công du của ông Vương.

“Trung Quốc và Ấn Độ đều là những quốc gia đang phát triển lớn và là thành viên quan trọng của Phương Nam toàn cầu. Một điệu vũ song hành hợp tác, cùng hỗ trợ nhau thành công, là lựa chọn đúng đắn cho cả hai bên” - ông Lâm nói thêm.

Chuyến thăm của ông Vương diễn ra trước chuyến công du của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến Trung Quốc để dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) từ ngày 31-8 đến 1-9.