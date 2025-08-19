Chiến sự Nga-Ukraine 19-8: Nga đánh mạnh nhiều tỉnh Ukraine; Tình báo Ukraine công bố dữ liệu 42 tàu ‘Hạm đội bóng tối’ 19/08/2025 08:35

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine nóng ran khi Nga đánh mạnh nhiều tỉnh Ukraine trong lúc lãnh đạo Mỹ, Ukraine và châu Âu họp tại Nhà Trắng; Tình báo Ukraine công bố dữ liệu về 42 tàu "Hạm đội bóng tối" của Nga.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục nhiều diễn biến nóng.

Nga đánh rát nhiều tỉnh Ukraine

Trong ngày 18-8, Nga đã mở nhiều cuộc tấn công trên nhiều khu vực tại Ukraine, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Tại tỉnh Kharkiv, máy bay không người lái (UAV) Nga đã tấn công vào nhiều khu vực, trong đó gây ra hỏa hoạn tại khu công nghiệp TP Kharkiv. Theo lãnh đạo Cục Quản lý Quân sự tỉnh Kharkiv - ông Oleh Syniehubov, các cuộc tấn công của Nga vào tỉnh này đã khiến 7 người chết và 23 người bị thương.

Tại tỉnh Zaporizhzhia, lãnh đạo Cục quản lý Quân sự tỉnh Zaporizhzhia - ông Ivan Fedorov cho biết Nga đã bắn 2 tên lửa Iskander vào TP Zaporizhzhia khiến 3 người chết và ít nhất 30 người bị thương.

Lực lượng cứu hộ Ukraine làm việc ở khu vực bị tên lửa Nga tấn công tại tỉnh Zaporizhzhia. Ảnh: UKRINFORM

Những diễn biến này đến trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các lãnh đạo châu Âu tới Mỹ để họp với Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.

Trong diễn biến liên quan, ông Zelensky đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân chịu thiệt hại trong cuộc tấn công của Nga vào ngày 18-8, đồng thời nói rằng Nga “biết rằng hôm nay có một cuộc họp ở Washington để chấm dứt chiến tranh".

Theo ông Zelensky, Nga sẽ tiếp tục nhắm vào dân thường để tiếp tục gây áp lực lên Ukraine và châu Âu và phá hoại các nỗ lực ngoại giao.

Nga hạ khoảng 1.400 lính Ukraine trong ngày

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân Nga đã tấn công các địa điểm triển khai lực lượng Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 148 khu vực trong ngày 18-8, theo hãng thông tấn TASS.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã mất khoảng 1.400 binh sĩ trong các trận giao tranh với lực lượng Nga ở các khu vực tiền tuyến trong ngày.

Cạnh đó, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 4 quả bom dẫn đường, 2 tên lửa của hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất và 141 UAV Ukraine.

Tình báo Ukraine công bố dữ liệu 42 tàu “hạm đội bóng tối”

Ngày 18-8, Cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine (HUR) đã công bố trên cổng thông tin “Chiến tranh và Trừng phạt” dữ liệu về 42 tàu liên quan đến “hạm đội bóng tối” của Nga cũng như các tàu liên quan đến việc đánh cắp ngũ cốc và than của Ukraine từ các vùng lãnh thổ Ukraine hiện do Nga kiểm soát, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Ngoài các tàu được công bố, tình báo Ukraine cũng cung cấp thông tin về kho chứa nổi do công ty dầu mỏ Lukoil của Nga hiện bị Ukraine trừng phạt vận hành trên biển Caspi, được sử dụng để chuyển dầu lên các tàu chở dầu của “hạm đội bóng tối”.

“Hạm đội bóng tối” chỉ đến các tàu Nga dùng để trốn lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến dầu mỏ xuất khẩu của Nga. Nga được cho là treo cờ giả, làm các sổ sách, giấy tờ đăng ký hàng hải giả cho các tàu này để tránh lệnh trừng phạt.

Sẽ có cuộc gặp trực tiếp giữa ông Zelensky và ông Putin?

Ngày 18-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky của Ukraine và các lãnh đạo châu Âu đã có cuộc họp kín kéo dài nhiều giờ đồng hồ về vấn đề chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, theo tờ The New York Times.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky của Ukraine và các lãnh đạo châu Âu họp tại Nhà Trắng ngày 18-8. Ảnh: NHÀ TRẮNG

Khi kết thúc cuộc họp, ông Trump đã gọi điện riêng cho Tổng thống Nga Vladimir Putin trong khi yêu cầu ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu đi ra ngoài. Tuy nhiên, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, dù có nhắc đến cuộc gọi với ông Putin, ông Trump không cung cấp thêm chi tiết nào.

Sau đó, Trợ lý chính sách đối ngoại của ông Putin - ông Yuri Ushakov xác nhận hai nhà lãnh đạo đã trao đổi trong 40 phút và mô tả cuộc gọi là “thẳng thắn” và “rất mang tính xây dựng”.

Ông Ushakov cho biết hai nhà lãnh đạo nhất trí bổ nhiệm thêm các nhà đàm phán cấp cao cho các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, ông Ushakov không đề cập việc liệu ông Putin có tham gia các cuộc đàm phán này hay không, hãng thông tấn Rossiya 24 đưa tin.

Sau cuộc gặp với ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu, ông Trump đánh giá cuộc họp này là hiệu quả và cho biết nhóm đã thảo luận về cách thức đảm bảo an ninh cho Ukraine trong đó các quốc gia châu Âu sẽ đưa ra các đảm bảo với sự phối hợp của Mỹ. Theo ông Trump, các bên đều rất hài lòng trước khả năng đạt được hoà bình giữa Nga và Ukraine

Ông Trump cũng cho biết đã khởi động các bước chuẩn bị cho cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Putin, tại một địa điểm sẽ được xác định, và sau đó sẽ là một cuộc họp ba bên giữa ông Putin, ông Zelensky và ông.

Phát biểu tại một cuộc họp báo tối 18-8, ông Zelensky cho biết các cuộc thảo luận về đảm bảo an ninh cho Ukraine với Mỹ và châu Âu bao gồm kế hoạch cho phép Ukraine mua 90 tỉ USD vũ khí của Mỹ thông qua châu Âu, đồng thời Mỹ sẽ mua UAV từ Ukraine. Ông Zelensky nói rằng một thỏa thuận chính thức vẫn cần được ký kết về vấn đề này.

Ông Zelensky cũng nói rằng ông sẵn sàng gặp trực tiếp ông Putin để thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh và tùy thuộc vào kết quả của cuộc gặp đó, ông Trump có thể sẽ tham gia đàm phán sau đó. Hiện chưa rõ liệu ông Putin có đồng ý tham gia cuộc gặp này hay không.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết điều cần thiết là một "thỏa thuận hòa bình vững chắc và mạnh mẽ".

Ông Macron cho biết cần phải có các đảm bảo an ninh cho Ukraine và các hoạt động gìn giữ hòa bình để lực lượng Nga không tìm cách tấn công Ukraine một lần nữa. Tổng thống Pháp cũng cho biết chưa có cuộc thảo luận nào giữa các nhà lãnh đạo châu Âu và ông Trump về việc trao đổi lãnh thổ giữa Nga và Ukraine.