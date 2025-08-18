Chiến sự Nga - Ukraine 18-8: Ukraine bị không kích dữ dội trước cuộc gặp Trump-Zelensky; Kiev nói đạt bước tiến ở Donetsk 18/08/2025 06:20

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng với 65 cuộc giao tranh trong ngày; UAV Ukraine tấn công trung tâm vận tải Nga; Nhiều lãnh đạo châu Âu xác nhận tham dự cuộc gặp Trump-Zelensky.

Chiến sự Nga - Ukraine có nhiều diễn biến nóng trước thềm cuộc gặp Mỹ-Ukraine-châu Âu.

Nga không kích dữ dội trước cuộc gặp Trump-Zelensky

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine rằng trong ngày 17-8 đã có 65 cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine. Tại các khu vực Bắc Slobozhanshchyna và Kursk, lực lượng Ukraine đang tích cực hoạt động để ngăn chặn các kế hoạch của đối phương, và ở một số địa điểm, họ đã thành công.

Theo bộ này, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã đạt được nhiều thành quả ở nhiều khu vực. Tại Donetsk, Ukraine tuyên bố giành quyền kiểm soát các khu định cư Hruzke, Rubizhne, Novovodiane, Petrivka, Vesele và Zolotyi Kolodiaz từ tay Nga.

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn 37 của Ukraine tham chiến trên chiến trường. Ảnh: X

Lữ đoàn đặc nhiệm Azov số 12 của Ukraine đã ngăn chặn nỗ lực đổ bộ và củng cố các vị trí của Nga tại làng Katerynivka trên trục Toretsk, theo tuyên bố của lữ đoàn này.

. Chính quyền các địa phương ở Ukraine đưa tin rằng Nga đã phát động một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa vào các TP của Ukraine vào đêm 17-8, chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sang Mỹ gặp Tổng thống Donald Trump để đàm phán hòa bình.

Thị trưởng TP Kharkiv - ông Ihor Terekhov báo cáo vào khoảng 11 giờ tối 17-8 (giờ địa phương) rằng một tên lửa đã tấn công vào một tòa nhà dân cư ở khu công nghiệp Kharkiv.

Ông Terekhov nói rằng 8 có người bị thương và 12 tòa nhà nhiều tầng hư hại trong vụ tấn công.

Tiếng nổ cũng được nghe thấy ở tỉnh Sumy vào khoảng 10 giờ 45 tối 17-8. Tỉnh trưởng Sumy - ông Oleh Hryhorov đưa tin về một tên lửa đã tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Sumy gần một cơ sở giáo dục.

Không có thương vong nào được báo cáo sau vụ việc, tuy nhiên, có thiệt hại tài sản do cuộc tấn công.

Kênh Suspilne đưa tin rằng tiếng nổ cũng được nghe thấy ở TP Odessa vào khoảng 11 giờ 40 tối trong bối cảnh cuộc tấn công bằng tên lửa đang diễn ra.

Không quân Ukraine cũng cảnh báo về các cuộc tấn công bằng bom lượn dọc theo các khu vực tiền tuyến của Ukraine cũng như mối đe dọa từ các đàn máy bay không người lái (UAV) trên khắp đất nước.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

UAV Ukraine tấn công trung tâm vận tải Nga

Tình báo quân đội Ukraine (HUR) đã phát động cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào hậu cần quân sự của Nga tại tỉnh Voronezh (Nga) trong đêm, gây hư hại cơ sở hạ tầng tại một trung tâm vận tải then chốt, một nguồn tin trong HUR nói với tờ Kyiv Independent ngày 17-8.

Theo nguồn tin, chiến dịch được tiến hành với sự phối hợp của Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine và các đơn vị khác thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Đòn tấn công đã làm gián đoạn hoạt động tàu hỏa qua ga Lisky, khiến việc tiếp tế đạn dược và binh sĩ cho lực lượng Nga đang giao chiến trên lãnh thổ Ukraine bị đình trệ, theo nguồn tin.

HUR mô tả ga Lisky là một trung tâm vận tải chủ chốt cho hậu cần quân sự của Nga. Trước đó, ngày 17-8, hãng tin Astra (Nga) đã công bố đoạn video được cho là ghi lại cảnh hỏa hoạn tại nhà ga sau vụ tấn công.

Tỉnh trưởng tỉnh Voronezh - ông Alexander Gusev xác nhận một cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào một ga đường sắt trong khu vực, dù không nêu tên ga.

Ông Gusev cho biết một công nhân đường sắt bị thương, một đường dây điện bị hư hại và một số chuyến tàu bị chậm. Ông Gusev cũng báo cáo thêm các vụ cháy xảy ra tại một khu chợ, một cửa hàng và một đường ống dẫn khí trong những sự cố riêng biệt tại khu vực.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 46 UAV Ukraine trong đêm, trên nhiều tỉnh, trong đó có 16 chiếc tại Belgorod, 14 tại Nizhny Novgorod, 9 UAV tại Voronezh, 3 UAV tại Bryansk, và mỗi tỉnh Kursk, Oryol, Kaluga, Smolensk một chiếc.

Ông Zelensky: Đàm phán nên bắt đầu từ chiến tuyến hiện tại

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong cuộc gặp tại thủ đô Brussels (Bỉ) ngày 17-8. Ảnh: X

Ngày 17-8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine nên bắt đầu từ chiến tuyến hiện tại, theo Kyiv Independent.

“Chúng ta cần những cuộc đàm phán thực chất, và điều đó có nghĩa là chúng có thể bắt đầu từ vị trí chiến tuyến hiện nay. Đường tiếp xúc là cơ sở tốt nhất cho đàm phán” - ông Zelensky viết trên mạng xã hội sau cuộc họp với các thành viên của “liên minh thiện chí”.

Ông Zelensky cho biết các lãnh đạo châu Âu đồng tình với đánh giá của Kiev về cơ sở đàm phán, đồng thời nhấn mạnh rằng “Hiến pháp Ukraine không cho phép từ bỏ lãnh thổ hoặc trao đổi đất đai”.

Bình luận của tổng thống Ukraine được đưa ra trước khi ông khởi hành tới Washington để tham dự các cuộc hòa đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, có sự tham dự của các lãnh đạo châu Âu.

Đến nay, một số lãnh đạo châu Âu đã xác nhận tham dự cuộc gặp, gồm: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Đài CNN dẫn lời những người nắm rõ kế hoạch rằng cuộc họp ngày 18-8 tại Nhà Trắng sẽ được chia thành nhiều phần.

Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky dự kiến sẽ có cuộc gặp riêng với phái đoàn của hai nước trước.

Sau đó sẽ là một phiên họp nhóm lớn hơn và có thể dùng bữa trưa với các nhà lãnh đạo châu Âu.

Các chủ đề dự kiến sẽ được thảo luận là yêu cầu của Nga về nhượng bộ đất đai và các điều khoản đảm bảo an ninh cho Ukraine, bao gồm cả cách thức Mỹ sẽ tham gia vào đảm bảo này.

Đặc phái viên Nga: Moscow cũng cần được đảm bảo an ninh

Ngày 17-8, Đặc phái viên Nga tại các Tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo) - ông Mikhail Ulyanov nói rằng phương Tây nên cung cấp cho Nga những bảo đảm an ninh đáng tin cậy giống như đã hứa với Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

“Nhiều lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) nhấn mạnh rằng thỏa thuận hòa bình trong tương lai phải mang lại những bảo đảm an ninh đáng tin cậy cho Ukraine. Nga đồng ý với điều đó. Nhưng Moscow hoàn toàn có quyền kỳ vọng rằng họ cũng sẽ nhận được những bảo đảm an ninh hiệu quả” - ông Ulyanov viết trên Telegram.

Theo ông Ulyanov, phương Tây đang mắc sai lầm khi không bắt đầu thảo luận về bước đi như vậy đối với Nga. Ông Ulyanov nhấn mạnh rằng những bảo đảm này cần phải “đáng tin cậy hơn nhiều so với những lời hứa”rằng NATO không mở rộng về phía đông.