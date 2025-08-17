Ông Trump nói sắp có 'tiến triển lớn' về Nga 17/08/2025 20:54

(PLO)- Tổng thống Trump bất ngờ thông báo "tiến triển lớn" về Nga sau hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Alaska.

Sáng 17-8 (giờ địa phương tức tối 17-8 giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng sẽ có "tiến triển lớn" về Nga, theo đài CNN.

"Tiến triển lớn về Nga. Hãy theo dõi" - ông Trump viết.

Tổng thống Trump không cung cấp thêm chi tiết, nhưng thông điệp của ông được đưa ra không lâu sau hội nghị thượng đỉnh tại Alaska giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin và trước cuộc gặp tại Nhà Trắng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng một số lãnh đạo châu Âu vào ngày 18-8.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin (trái) tại sân bay thuộc Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở TP Anchorage (bang Alaska) hôm 15-8. Ảnh: WHITE HOUSE

Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đã họp thượng đỉnh Nga-Mỹ trong gần 3 giờ tại bang Alaska (Mỹ) vào ngày 15-8. Mặc dù hai bên vẫn chưa đạt một thỏa thuận bước ngoặt về chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Ukraine, song không khí cuộc họp nhìn chung là tích cực và mang tính xây dựng.

Ngày 17-8, đặc phái viên tổng thống Mỹ Steve Witkoff nói với CNN rằng Tổng thống Putin đã đồng ý cho phép Mỹ "bảo đảm an ninh vững chắc" cho Ukraine như một phần của thỏa thuận hòa bình tiềm năng trong hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ.

"Chúng tôi đã đồng ý với những bảo đảm an ninh vững chắc mà tôi mô tả là mang tính thay đổi cục diện" - ông Witkoff nói, mô tả bảo đảm an ninh này như một sự bảo vệ theo "Điều 5" (ám chỉ điều khoản phòng thủ tập thể của NATO).

Ông Witkoff cho biết Tổng thống Putin cũng đồng ý về việc “luật hóa cam kết” của Nga không tiến vào bất kỳ lãnh thổ nào khác, ở Ukraine hay tại châu Âu, như một phần của thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.