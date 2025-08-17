Ông Putin họp nội các sau thượng đỉnh Nga-Mỹ 17/08/2025 07:46

(PLO)- Phát biểu tại cuộc họp nội các tại Điện Kremlin sau thượng đỉnh Nga-Mỹ, Tổng thống Putin cho biết cuộc gặp với Tổng thống Trump đưa "chúng ta đến gần hơn" với việc giải quyết xung đột Ukraine.

Sau khi trở về nước sau thượng đỉnh Nga-Mỹ, Tổng thống Vladimir Putin đã tổ chức cuộc họp nội các tại Điện Kremlin vào ngày 16-8, trong đó ông ca ngợi chuyến đi đến Alaska là kịp thời và hữu ích, theo hãng thông tấn TASS.

"Tôi muốn lưu ý ngay rằng chuyến thăm này rất kịp thời và hữu ích. Chúng tôi đã thảo luận hầu như tất cả các khía cạnh hợp tác, nhưng trước hết, tất nhiên, chúng tôi đã nói về một giải pháp khả thi cho cuộc khủng hoảng Ukraine trên cơ sở công bằng” - ông Putin cho hay.

Tổng thống Putin đã bày tỏ sự lạc quan thận trọng rằng hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ sẽ đưa "chúng ta đến gần hơn" với việc giải quyết xung đột Ukraine.

“Cuộc trò chuyện rất thẳng thắn, thực chất và theo tôi, nó giúp chúng ta tiến gần hơn đến các giải pháp cần thiết” - ông Putin phát biểu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại thượng đỉnh Nga-Mỹ ở bang Alaska (Mỹ) hôm 15-8. Ảnh: WHITE HOUSE

Ông Putin nói thêm rằng phái đoàn Nga “đã có cơ hội truyền đạt lại lập trường của mình một lần nữa, một cách bình tĩnh và chi tiết” cũng như thảo luận về “nguồn gốc, nguyên nhân của cuộc khủng hoảng [Ukraine]”.

“Chính việc loại bỏ những nguyên nhân gốc rễ này phải là nền tảng cho việc giải quyết [xung đột]" - tổng thống Nga nhấn mạnh, thêm rằng Moscow chia sẻ mong muốn của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump là chấm dứt các hành động thù địch càng sớm càng tốt và lý tưởng nhất là "bằng biện pháp hòa bình".

Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đã họp thượng đỉnh Nga-Mỹ trong gần 3 giờ tại bang Alaska (Mỹ) vào ngày 15-8. Mặc dù hai bên vẫn chưa đạt một thỏa thuận bước ngoặt về chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Ukraine, song không khí cuộc họp nhìn chung là tích cực và mang tính xây dựng.

Trả lời phỏng vấn của đài Fox News sau hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ, Tổng thống Trump đánh giá cuộc gặp là “10 trên 10” và nói rằng đã đạt được “tiến triển rất tốt” trên con đường hướng tới hòa bình ở Ukraine.

“Đó là một cuộc gặp rất nồng ấm. Ông ấy [Putin] là một người mạnh mẽ, cực kỳ cứng rắn nhưng cuộc trao đổi giữa hai quốc gia vẫn mang bầu không khí hữu hảo. Thật đáng mừng khi Mỹ và Nga có thể hòa hợp với nhau. Tôi nghĩ chúng ta đã khá gần một thỏa thuận, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào sự đồng ý của Ukraine” - ông Trump nói.