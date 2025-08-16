VIDEO: Mỹ điều tiêm kích F-22 hộ tống ông Putin 16/08/2025 15:43

(PLO)- Điện Kremlin đăng tải video cho thấy các tiêm kích F-22 của Mỹ hộ tống chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin trở về Moscow, sau hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Ngày 15-8, Điện Kremlin công bố đoạn video cho thấy các tiêm kích F-22 của Mỹ hộ tống chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin khi bay qua eo biển Bering về Nga, sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bang Alaska (Mỹ), theo đài RT.

Theo thông tin, các chiến đấu cơ này cất cánh từ Căn cứ Không quân Elmendorf, nơi tổ chức hội nghị.

Tiêm kích F-22 của Mỹ hộ tống chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin trở về Moscow. Nguồn: ĐIỆN KREMLIN

Trước đó, Trong lễ đón ông Putin tại Mỹ, Washington cũng phô trương sức mạnh quân sự bằng màn bay biểu diễn của tiêm kích F-22 và oanh tạc cơ tàng hình chiến lược B-2 có khả năng mang vũ khí hạt nhân.