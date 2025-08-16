Sự nồng hậu ông Trump dành cho ông Putin tại thượng đỉnh Alaska 16/08/2025 15:04

Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Alaska ngày 15-8 đã kết thúc sau gần 3 giờ. Dù không có thỏa thuận nào được thống nhất nhưng cả hai nhà lãnh đạo đều đánh giá tích cực về kết quả hội nghị.

Nhìn lại diễn biến hội nghị thượng đỉnh Alaska, tờ The New York Times đánh giá bầu không khí hội nghị “rất đặc biệt” khi ông Trump dành cho ông Putin sự đón tiếp “nồng hậu” với những điểm rất đáng chú ý.

Ông Trump và ông Putin cùng bước đi trên thảm đỏ hôm 15-8. Ảnh: Doug Mills/THE NEW YORK TIMES

Sự đón tiếp nồng hậu

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Trump nói rằng "trong vòng 2 phút, 3 phút, 4 hoặc 5 phút đầu tiên", ông sẽ biết liệu hội nghị thượng đỉnh sẽ là một "cuộc gặp tốt hay xấu". Trên thực tế, khi vừa mới gặp nhau, không khí cuộc gặp được đánh giá là rất tích cực.

Tại Căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson ở Alaska, phía Mỹ đã trải thảm đỏ để đón tiếp ông Putin tại sân bay. Ông Trump đón tiếp nhà lãnh đạo Nga trên đường băng sân bay, thậm chí còn vỗ tay khi chào đón ông Putin.

Theo đài NBC News, vừa gặp nhau, hai nhà lãnh đạo đã có cái bắt tay nồng ấm, giúp không khí cuộc gặp trở nên thân thiện. Trong lúc đó, ông Trump và ông Putin đã cười và nói chuyện thân mật với nhau.

Trong quá trình di chuyển trên thảm đỏ, ông Trump nhìn về phía trước, dang rộng hai tay. Cử chỉ này được The New York Times cho rằng ông muốn nhấn mạnh về quy mô cuộc gặp và lượng lớn phóng viên đang chờ đợi hai nhà lãnh đạo ở gần đó.

Sau đó, ông Trump và ông Putin tiến đến bục có dòng chữ “Alaska 2025”. Trên đường đến bục, hai nhà lãnh đạo đã dừng lại, nhìn lên máy bay ném bom tàng hình B-2 đang bay phía trên.

Ông Trump và ông Putin sau đó bước lên bục, bắt tay thân mật, hướng mắt về phía máy quay. Sau đó, ông Trump mời ông Putin đi cùng ông trên chiếc limousine bọc thép “Quái thú” của tổng thống Mỹ.

Truyền thông Nga đưa tin xe riêng của ông Putin đang đợi gần đó. Điều này cho thấy việc hai nhà lãnh đạo đi chung xe là việc không nằm trong kế hoạch.

Theo đài NBC News, hai nhà lãnh đạo đã cùng đi trên chiếc “Quái thú” trong khoảng 10 phút. Thông qua cửa kính, các phóng viên cũng bắt gặp khoảnh khắc ông Putin đã cười rạng rỡ khi ngồi bên trong xe.

Theo đài ABC News, các nhà phân tích cho rằng ông Putin có khả năng tiếng Anh đủ để trò chuyện với ông Trump. Ngoài ra, việc hai nhà lãnh đạo cùng ngồi chung xe có thể giúp hai người có một cuộc trò chuyện hiệu quả và là khởi đầu quan trọng cho hội nghị thượng đỉnh.

Ông Trump đón ông Putin trên thảm đỏ hôm 15-8. Ảnh: Doug Mills/THE NEW YORK TIMES

Những lời khen liên tục

Sau hội nghị, ông Putin và ông Trump đã có cuộc họp báo chung.

Trong cuộc họp báo, Tổng thống Putin phát biểu mở màn. Đây là điều được báo giới phương Tây đánh giá là bất thường, do thông thường, khi một tổng thống Mỹ tiếp đón nguyên thủ nước ngoài, cuộc họp báo chung sẽ bắt đầu với phát biểu của lãnh đạo Mỹ, sau đó mới đến khách mời.

Ông Putin cho biết khi gặp ông Trump, ông đã gọi tổng thống Mỹ là “người láng giềng thân thiết”, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đến ông Trump vì đã mời ông đến Alaska.

Ông Putin cũng đánh giá ông Trump đã có quan điểm "thân thiện" trong các cuộc đàm phán vì "hiểu rằng Nga cũng có lợi ích quốc gia riêng".

Cũng trong cuộc họp báo chung, ông Trump phát biểu rằng Mỹ và Nga “chưa hoàn toàn đạt được thỏa thuận” tại hội nghị thượng đỉnh, nhưng cho biết ông và ông Putin “đã có một số tiến triển”.

Ông Trump cũng nói rằng họ đã có “một cuộc họp rất hiệu quả” và có “nhiều, nhiều điểm mà chúng tôi đã đồng thuận". “Chúng tôi đã có một cuộc gặp cực kỳ hiệu quả, và nhiều vấn đề đã được đồng thuận. Chúng tôi chưa hoàn tất, nhưng có cơ hội rất tốt để đạt được điều đó" – ông Trump nói.

Trong cuộc họp báo, Tổng thống Trump cho biết ông "luôn có mối quan hệ tuyệt vời với Tổng thống Putin" nhưng mối quan hệ này đã bị cản trở bởi các cuộc điều tra trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông liên quan nghi vấn về sự can thiệp của Moscow vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Ông Trump và ông Putin họp báo chung hôm 15-8. Ảnh: Doug Mills/THE NEW YORK TIMES

Trả lời phỏng vấn của đài Fox News sau hội nghị thượng đỉnh, ông Trump đánh giá cuộc gặp là “10 trên 10”.

“Đó là một cuộc gặp rất nồng ấm. Ông [Putin] là một người mạnh mẽ, cực kỳ cứng rắn nhưng cuộc trao đổi giữa hai quốc gia vẫn mang bầu không khí hữu hảo. Thật đáng mừng khi Mỹ và Nga có thể hòa hợp với nhau. Tôi nghĩ chúng ta đã khá gần một thỏa thuận, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào sự đồng ý của Ukraine” – ông Trump nói.