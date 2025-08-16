VIDEO: Ông Putin ra về sau khi kết thúc thượng đỉnh với ông Trump 16/08/2025 07:16

Ngày 15-8 (giờ Mỹ), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên máy bay trở về nước sau cuộc gặp thượng đỉnh kéo dài gần ba giờ với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska, theo đài RT.

Sau cuộc họp báo chung với ông Trump, ông Putin rời Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson (TP Anchorage, bang Alaska, Mỹ), vẫy tay chào trước khi khởi hành trở về Nga.



Video Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên máy bay trở về nước. Nguồn: RT

Trước đó, tại cuộc họp báo chung, Tổng thống Putin mô tả cuộc đàm phán là “xây dựng và hữu ích” diễn ra trong “một bầu không khí tôn trọng lẫn nhau”.

"Nga thực sự quan tâm đến việc chấm dứt xung đột Ukraine và đảm bảo giải pháp cho vấn đề Ukraine mang tính lâu dài" - ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga nói thêm rằng Moscow hy vọng các nước châu Âu sẽ không tạo ra trở ngại hoặc tìm cách phá vỡ tiến trình dự kiến này.

Đáp lời, ông Trump nói rằng Mỹ và Nga “chưa hoàn toàn đạt được thỏa thuận” tại hội nghị thượng đỉnh, nhưng cho biết ông và ông Putin “đã có một số tiến triển”.

“Chưa có thỏa thuận nào cho đến khi thực sự có thỏa thuận” - ông Trump nói.

Ông Trump cho biết sẽ gọi điện cho lãnh đạo các nước NATO và Tổng thống Ukraine Zelensky để thông báo về cuộc gặp.