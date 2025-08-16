Khoảnh khắc đầu tiên ‘bất thường’ khi ông Trump gặp ông Putin 16/08/2025 05:36

(PLO)- Báo Mỹ cho rằng việc lãnh đạo của hai cường quốc đi chung xe mà không có phiên dịch là điểm bất thường.

Ngày 15-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại căn cứ liên hợp Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở bang Alaska (Mỹ).

Hai nhà lãnh đạo đã mỉm cười với nhau, bắt tay, trao đổi vài lời và cùng nhau bước trên thảm đỏ tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson. Hai nhà lãnh đạo đã dừng lại để tạo dáng chụp ảnh, phớt lờ những câu hỏi dồn dập từ các phóng viên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin chào nhau tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Sau đó, ông Trump và ông Putin đã cùng lên xe của tổng thống Mỹ - chiếc ô tô bọc thép được gọi là "Quái thú" (the Beast).

Truyền thông Nga đưa tin xe riêng của ông Putin đang đợi gần đó, cho thấy việc hai nhà lãnh đạo đi chung xe là việc không nằm trong kế hoạch.

Theo The New York Times, việc chứng kiến lãnh đạo của hai cường quốc, đặc biệt là hai nước "kỳ phùng địch thủ", ngồi chung một chiếc limousine là điều rất bất thường.

Ông Trump và ông Putin cùng ngồi ở băng ghế sau của chiếc "Quái thú". Nguồn CNN

Dường như trên xe chỉ có hai nhà lãnh đạo, không có phiên dịch viên và ông Putin nói tiếng Anh đủ tốt để trò chuyện.

Điều này có thể làm tăng thêm sự bí ẩn về những gì hai nhà lãnh đạo đã thảo luận riêng trong chuyến thăm này, tương tự như cuộc trò chuyện của hai nhà lãnh đạo này ở Hamburg (Đức) vào năm 2017, lúc ông Trump làm tổng thống nhiệm kỳ đầu.

Theo The New York Times, ông Putin nhìn rất vui vẻ và hào hứng khi gặp ông Trump và ông Putin hoàn toàn có lý do để cảm thấy như vậy.

Sau ba năm Nga bị cô lập ngoại giao và bị trừng phạt, nhà lãnh đạo này vừa đặt chân đến lãnh thổ của quốc gia có lẽ là hùng mạnh nhất thế giới, đồng thời là lãnh đạo của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và được đích thân Tổng thống Mỹ chào đón nồng nhiệt trên thảm đỏ.

Đó dường như là hình ảnh mà ông Putin mong muốn và điều này giải thích tại sao ông lại chấp nhận ý tưởng tổ chức thượng đỉnh này ở Alaska. Ngay cả khi cuộc họp không đạt được nhiều tiến triển, ông Putin vẫn muốn gửi đi thông điệp rằng Nga vẫn trở lại với thế giới đối thoại của các cường quốc, theo The New York Times.