Biết gì về căn cứ quân sự diễn ra thượng đỉnh Trump-Putin?

Hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin đang diễn ra tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson.

Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson được thành lập năm 2010 từ việc hợp nhất căn cứ Elmendorf của Không quân và căn cứ Fort Richardson của Lục quân. Sứ mệnh của căn cứ quân sự này là bảo vệ lợi ích của Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Căn cứ Elmendorf-Richardso từng có tầm quan trọng chiến lược trong Chiến tranh Lạnh vì là điểm gần Nga nhất, chỉ cách 4,8 km.

Toàn cảnh Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson tại TP Anchorage (bang Alaska, Mỹ). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Căn cứ tọa lạc tại Alaska - bán đảo Mỹ mua từ Đế quốc Nga hơn 150 năm trước với giá 7,2 triệu USD, tương đương hơn 156 triệu USD hiện nay.

Không quân Mỹ đến Alaska vào năm 1941, giữa bối cảnh lo ngại liên quan đến Thế chiến II và tầm quan trọng của lực lượng này càng tăng lên sau đó.

Vị trí hiện nay của căn cứ được xây dựng từ những năm 1940, ban đầu là một trạm phòng không và trung tâm chỉ huy.

Vào thập niên 1950, nơi đây từng có hơn 200 máy bay tiêm kích, được mệnh danh là “Lá chắn trên không của Bắc Mỹ” nhờ vai trò theo dõi các chuyến bay và giám sát mối đe dọa tiềm tàng từ các đối thủ nước ngoài.

Đây là trụ sở của Bộ Tư lệnh Alaska, Sư đoàn Không quân cơ động số 11 và Khu vực Chỉ huy Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ Alaska.

Tài sản hạ tầng tại căn cứ quân sự này trị giá khoảng 15 tỉ USD và diện tích lên tới hơn 344 km².

Ngoài việc thời gian bay từ Washington và Moscow tới đây khá tương đồng, vị trí xa xôi của căn cứ cũng có thể là yếu tố khiến nó trở nên hấp dẫn hơn.