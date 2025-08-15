Biết gì về căn cứ quân sự đầy tuyết sẽ diễn ra thượng đỉnh Trump - Putin? 15/08/2025 14:30

(PLO)- Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra trong cái lạnh tại một căn cứ quân sự xa xôi ở Alaska, được kỳ vọng sẽ giúp hạ nhiệt cuộc chiến tại Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có một cuộc gặp quan trọng vào ngày 15-8 tại ở bang Alaska (Mỹ).

Ông Putin sẽ bay tới Anchorage - thành phố lớn nhất Alaska - nơi ông sẽ gặp ông Trump tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson. Cuộc gặp giữa cái lạnh tại căn cứ quân sự xa xôi phủ đầy tuyết được kỳ vọng sẽ giúp hạ nhiệt cuộc chiến ở Ukraine.

Dưới đây là một số thông tin về địa điểm diễn ra cuộc gặp, theo tờ The Hill.

Biết gì về Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson?

Toàn cảnh Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson tại TP Anchorage (bang Alaska, Mỹ). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson được thành lập năm 2010 từ việc hợp nhất căn cứ Elmendorf của Không quân và căn cứ Fort Richardson của Lục quân. Sứ mệnh của căn cứ quân sự này là bảo vệ lợi ích của Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Căn cứ Elmendorf-Richardso từng có tầm quan trọng chiến lược trong Chiến tranh Lạnh vì là điểm gần Nga nhất, chỉ cách 4,8 km.

Căn cứ tọa lạc tại Alaska - bán đảo Mỹ mua từ Đế quốc Nga hơn 150 năm trước với giá 7,2 triệu USD, tương đương hơn 156 triệu USD hiện nay.

Không quân Mỹ đến Alaska vào năm 1941, giữa bối cảnh lo ngại liên quan đến Thế chiến II và tầm quan trọng của lực lượng này càng tăng lên sau đó.

Vị trí hiện nay của căn cứ được xây dựng từ những năm 1940, ban đầu là một trạm phòng không và trung tâm chỉ huy.

Vào thập niên 1950, nơi đây từng có hơn 200 máy bay tiêm kích, được mệnh danh là “Lá chắn trên không của Bắc Mỹ” nhờ vai trò theo dõi các chuyến bay và giám sát mối đe dọa tiềm tàng từ các đối thủ nước ngoài.

Đây là trụ sở của Bộ Tư lệnh Alaska, Sư đoàn Không quân cơ động số 11 và Khu vực Chỉ huy Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ Alaska.

Tài sản hạ tầng tại căn cứ quân sự này trị giá khoảng 15 tỉ USD và diện tích lên tới hơn 344 km².

Ngoài việc thời gian bay từ Washington và Moscow tới đây khá tương đồng, vị trí xa xôi của căn cứ cũng có thể là yếu tố khiến nó trở nên hấp dẫn hơn.

“Bất kỳ địa điểm nào có thể tạo ra sự cách biệt, giúp dễ kiểm soát bối cảnh là điều quan trọng đối với cả hai bên” - ông Benjamin Jensen, nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nhận định.

Những ai đã từng ghé thăm căn cứ?

Căn cứ quân sự này đã đón nhiều chuyến thăm của các tổng thống Mỹ.

Đây là chuyến thăm Alaska đầu tiên của ông Trump kể từ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ hai vào tháng 1, nhưng trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump đã nhiều lần tới Elmendorf-Richardson.

Trước đó, năm 1971, Tổng thống Mỹ Richard Nixon tiếp Nhật hoàng Hirohito tại Elmendorf - một sự kiện lịch sử khi đây là lần đầu tiên một vị hoàng đế Nhật đang trị vì đến thăm một quốc gia khác. Hàng nghìn người đã tập trung để chứng kiến cuộc gặp.

Tổng thống Mỹ Ronald Reagan dừng chân tại Elmendorf năm 1983 trên đường sang Nhật và Hàn Quốc.

Tổng thống Barack Obama đến căn cứ năm 2015 để dự một hội nghị.

Năm 2023, Tổng thống Joe Biden tổ chức lễ tưởng niệm ngày 11-9 tại đây.

Hầu hết các vị khách khác từ Washington D.C. là quan chức quốc phòng, tới để khảo sát điều kiện sinh hoạt của binh sĩ ở Alaska và trao đổi về nhiệm vụ của căn cứ.