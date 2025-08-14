Nga công bố phái đoàn sang Alaska và hình thức thượng đỉnh Trump-Putin 14/08/2025 17:26

(PLO)- Nga cho biết công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Putin đang trong giai đoạn cuối cùng, nội dung thảo luận và thành phần phái đoàn đã được ấn định.

Trưa 14-8, Trợ lý Điện Kremlin - ông Yury Ushakov cho biết công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng, theo hãng thông tấn TASS.

“Chương trình cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo đã được thống nhất. Cuộc họp này, như tất cả các bạn đều biết, sẽ diễn ra tại Anchorage, Alaska [Mỹ]. Cụ thể, một trong các cơ sở của căn cứ quân sự liên hợp Elmendorf-Richardson sẽ được sử dụng" - ông Ushakov nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Phần Lan năm 2018. Ảnh: SPUTNIK

Theo ông Ushakov, chủ đề chính trong cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Putin sẽ là “giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, bao gồm việc xem xét cuộc thảo luận được tổ chức tại Điện Kremlin vào ngày 6-8 với sự tham gia của Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ - ông Steve Witkoff”.

“Tất nhiên, các nhiệm vụ rộng hơn nhằm đảm bảo hòa bình và an ninh, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cấp bách nhất hiện nay, cũng sẽ được đề cập” - ông Ushakov nói tiếp.

Ông Ushakov cho biết cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Putin sẽ bắt đầu vào 11 giờ 30 phút trưa 15-8 theo giờ địa phương (tức 2 giờ 30 phút sáng 16-8, theo giờ Việt Nam) theo hình thức gặp mặt trực tiếp 1-1, có phiên dịch viên.

Sau đó, cuộc gặp giữa hai phái đoàn sẽ diễn ra theo hình thức 5+5. Thành phần đàm phán của mỗi bên sẽ “không rộng” do nội dung cuộc gặp sẽ bao gồm “các chủ đề rất quan trọng và nhạy cảm”.

Cụ thể, thành phần đoàn tháp tùng Tổng thống Putin sang Alaska sẽ bao gồm Ngoại trưởng Sergey Lavrov, ông Ushakov với tư cách là Trợ lý Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov và Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài - ông Kirill Dmitriev.

Ông Ushakov cho biết thêm rằng phái đoàn Nga sẽ rời Mỹ ngay sau khi các cuộc đàm phán kết thúc.

Ông Ushakov nói rằng phía Mỹ cũng đã xác định thành phần phái đoàn và lưu ý rằng “sẽ đúng hơn nếu chờ thông báo tương ứng từ các đồng nghiệp Mỹ”.

Phía Mỹ chưa có thông báo chính thức sau những tiết lộ từ ông Ushakov.