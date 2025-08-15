VIDEO: Nga, Ukraine trao đổi tù binh trước thềm thượng đỉnh Trump-Putin 15/08/2025 05:27

(PLO)- Nga và Ukraine vừa có đợt trao đổi tù binh chiến tranh mới với 84 người được trả tự do ở mỗi bên.

Ngày 14-8, Nga và Ukraine đã trao đổi thêm tù binh chiến tranh với 84 người được trao đổi ở mỗi bên, đài RT dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga.

Bộ này cho biết các binh sĩ Nga trong đợt trao đổi tù binh này đang được hỗ trợ y tế và tâm lý tại Belarus, và sẽ sớm được đưa về nước để điều trị và phục hồi.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết 84 binh sĩ Nga đã được trao đổi với 84 người Ukraine trong đợt này.

Video binh sĩ Nga được trao trả ngày 14-8. Nguồn: RT

Binh sĩ Nga trong đợt trao đổi tù binh ngày 14-8. Ảnh: RT

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận việc trao đổi, viết trên mạng xã hội rằng 84 người Ukraine đã được trả tự do.

“Trong số các dân thường được trả tự do hôm nay có những người bị phía Nga giam giữ từ các năm 2014, 2016 và 2017. Trong số các binh sĩ được trả tự do hôm nay có những người từng bảo vệ Mariupol (nơi Nga kiểm soát vào năm 2022)” - tờ Kyiv Independent dẫn lời ông Zelensky.

Binh sĩ Ukraine trong đợt trao đổi tù binh ngày 14-8. Ảnh: TELEGRAM

Đợt trao đổi diễn ra một ngày trước hội nghị thượng đỉnh quan trọng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska để bàn về cuộc chiến ở Ukraine.

Các cuộc hòa đàm Ukraine - Nga hồi đầu năm nay chưa đạt được bước đột phá trong việc chấm dứt xung đột, nhưng đã thống nhất các thỏa thuận mới về trao đổi tù binh.

Ông Zelensky thông báo hồi đầu tháng này rằng Ukraine và Nga đang chuẩn bị trao đổi 1.200 tù binh theo thỏa thuận đạt được trong vòng hòa đàm thứ ba tại TP Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 23-7.