Ngoại trưởng Anh có thể bị phạt sau khi câu cá với Phó Tổng thống Mỹ 14/08/2025 08:41

(PLO)- Ngoại trưởng Anh David Lammy có thể phải đóng tiền phạt 2.500 bảng Anh (gần 90 triệu đồng) sau lần đi câu cá với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance vào tuần trước.

Ngoại trưởng Anh David Lammy có thể sẽ phải nộp phạt 2.500 bảng Anh (khoảng 89 triệu đồng) sau chuyến đi câu cá vào tuần trước cùng Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, vì ông không có giấy phép câu cá theo quy định pháp luật, theo đài CNN.

Tuần trước, ông Vance và ông Lammy đã đi câu cá ở hồ tại dinh thự Chevening của ngoại trưởng Anh ở đông nam nước này, trước cuộc họp song phương trong khuôn khổ chuyến công tác của Phó Tổng thống Vance tới Anh.

Hôm 13-8, ông Lammy đã tự trình báo với cơ quan giám sát môi trường của Anh vì hành vi câu cá mà không có giấy phép.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Anh cho biết Ngoại trưởng Lammy đã viết thư cho Cơ quan Môi trường trình báo về việc chưa được cấp giấy phép để đánh bắt cá trên một hồ tư nhân trong khuôn khổ hoạt động ngoại giao tại dinh thự Chevening vào tuần trước.

Trong thư ông Lammy cũng nêu cách khắc phục và cảm ơn Cơ quan Môi trường vì đã nỗ lực bảo vệ ngành thủy sản của Anh.

Ngoại trưởng Anh David Lammy (phải) câu cá với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance vào ngày 8-8 ở miền nam nước Anh. Ảnh: AFP

Người phát ngôn cho biết thêm rằng ngay khi ông Lammy nhận thức được hành vi vi phạm hành chính, ông đã mua giấy phép câu cá.

Theo Cơ quan Môi trường Anh, người từ 13 tuổi trở lên ở Anh và xứ Wales đều phải có giấy phép câu cá, bất kể họ có câu được gì hay không hoặc có câu ở khu vực sở hữu tư nhân hay không. Nếu không có giấy phép thì người đó có thể bị phạt tới 2.500 bảng Anh. Quy định này được đưa ra nhằm bảo vệ nguồn cá và phát triển nghề cá bền vững.

Chia sẻ với phóng viên sau buổi câu cá cùng ông Lammy, ông Vance mô tả ngoại trưởng Anh là một "người bạn tốt" và "một người chủ nhà rất ân cần".

"Thật không may, mối quan hệ đặc biệt này có một vấn đề căng thẳng là tất cả các con tôi đều câu được cá, nhưng ngoại trưởng Lammy thì không" - ông Vance nói đùa.

Theo hãng thông tấn PA Media của Anh, số cá câu được hôm đó đã được thả lại hồ.