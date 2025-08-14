Chiến sự Nga-Ukraine 14-8: Nga tiến nhanh ở Donetsk; Châu Âu nỗ lực 'lái' thượng đỉnh Trump-Putin đi đúng hướng 14/08/2025 07:48

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine có tin Nga giành thêm đất ở Donetsk, hạ hơn 1.300 lính Ukraine trong ngày; Ukraine đánh trạm bơm dầu lớn Nga; Ông Trump, ông Zelensky và lãnh đạo châu Âu nói về quan điểm trước thượng đỉnh Mỹ-Nga.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua có nhiều diễn biến đáng chú ý, cả trên chiến trường lẫn bàn đàm phán.

Ukraine đánh trạm bơm dầu lớn của Nga

Theo nguồn tin của quân đội Ukraine và nguồn tin của tờ Kyiv Independent trong Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR), máy bay không người lái (UAV) Ukraine đã tấn công một trạm bơm dầu lớn ở tỉnh Bryansk (Nga) vào đêm 13-8.

Nguồn tin tình báo cho biết rằng UAV Ukraine đã nhắm vào trạm bơm dầu Unecha, một phần của mạng lưới đường ống Transneft Druzhba, gây ra một vụ hỏa hoạn lớn.

Cơ sở này là một trong những nút giao lớn nhất trong hệ thống Transneft Druzhba - hệ thống trải dài khoảng 9.000 km và được sử dụng để cung cấp nhiên liệu cho ngành công nghiệp quốc phòng của Nga.

Lính Ukraine kiểm tra các công sự mới ở tỉnh Donetsk. Ảnh: WSJ

Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã xác nhận vụ tấn công này, đồng thời cho biết đã ghi nhận thiệt hại và một vụ cháy lớn ở khu vực tòa nhà trạm bơm hỗ trợ. Cơ quan này cũng nói thêm rằng cũng đã ghi nhận các vụ nổ gần các bể chứa dầu.

Unecha nằm cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 60 km.

Diễn biến này đến trong bối cảnh Ukraine tăng cường các cuộc tấn công UAV tầm xa vào các cơ sở dầu mỏ của Nga, nhắm vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga được cho là nguồn tiền chính duy trì chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Nga giành thêm đất ở Donetsk, hạ hơn 1.300 lính Ukraine

Cập nhật chiến sự ngày 13-8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã giành thêm 2 khu định cư ở tỉnh Donetsk là Suvorovo và Nikanorovka, theo hãng thông tấn TASS.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Nga tăng cường tấn công ở Donetsk, quyết tâm giành lợi thế đàm phán trước cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladinir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra vào ngày 15-8.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày, lực lượng Ukraine đã mất 1.375 lính trong các cuộc giao tranh với Nga trên khắp tiền tuyến. Trong đó, Nhóm chiến đấu Trung tâm của Nga gây nhiều thương vong cho Ukraine nhất với 385 lính thiệt mạng ở gần các khu định cư Rubezhnoye, Dimitrov, Artyomovka, Vesyoloye, Novoaleksandrovka, Udachnoye, Rodinskoye, Poltavka và Krasnoarmeysk thuộc tỉnh Donetsk; Filiya và Novopavlovka thuộc tỉnh Dnipropetrovsk.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 240 UAV và 9 quả bom thông minh của Ukraine trong ngày.

Ông Trump cảnh báo Nga, ông Zelensky nêu 5 nguyên tắc đàm phán

Ngày 13-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu đã họp trực tuyến để trao đổi quan điểm của các bên về việc chấm dứt chiến sự tại Ukraine trước cuộc họp của ông Trump và ông Putin dự kiến diễn ra vào ngày 15-8, theo tờ Kyiv Independent.

Sau cuộc họp tốt đẹp với Ukraine và châu Âu, ông Trump nói rằng nếu cuộc gặp giữa ông và ông Putin diễn ra suôn sẻ, ông sẽ sắp xếp ngay lập tức một cuộc gặp thứ hai và có sự tham gia của ông Zelensky, đồng thời bày tỏ lạc quan về kết quả sẽ đạt được trong cuộc gặp với Putin.

Ngược lại, nếu ông Putin không đồng ý chấm dứt chiến tranh ở Ukraine thì sẽ phải gánh "hậu quả rất nghiêm trọng", ông Trump đe dọa.

Còn ông Zelensky cho biết ông và lãnh đạo Mỹ, châu Âu đã thảo luận về lệnh ngừng bắn và nói rằng ông Trump sẽ đặt đây là một trong những ưu tiên trong cuộc gặp với ông Putin.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz (trái) đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Berlin (Đức) ngày 13-8. Ảnh: POOL

Nhà lãnh đạo Ukraine còn nói rằng Ukraine, Mỹ, châu Âu đã nhất trí về "5 nguyên tắc chung" cho các cuộc đàm phán trước hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin.

Thứ nhất, mọi vấn đề liên quan Ukraine phải được thảo luận riêng với Ukraine. Phương Tây phải chuẩn bị một định dạng đàm phán ba bên và phải đạt được lệnh ngừng bắn.

Thứ hai, phải có sự đảm bảo an ninh thực sự đáng tin cậy cho Ukraine.

Thứ ba, Nga không thể phủ quyết triển vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine.

Thứ tư, các lệnh trừng phạt đối với Nga sẽ được tăng thêm nếu không có thỏa thuận ngừng bắn với ông Putin sau cuộc gặp với ông Trump vào ngày 15-8.

Cuối cùng, ông Zelensky cho biết ông hy vọng lệnh ngừng bắn ngay lập tức sẽ là "chủ đề chính" trong các cuộc thảo luận giữa ông Putin và ông Trump.

Châu Âu nỗ lực "lái" thượng đỉnh Trump-Putin đi đúng hướng

Cũng trong ngày 13-8, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu đang làm mọi cách có thể để đưa thượng đỉnh Trump-Putin đi đúng hướng.

Theo đó, trình tự châu Âu muốn là đầu tiên Nga và Ukraine sẽ đạt được một lệnh ngừng bắn. Sau đó, hai bên có thể có một thỏa thuận khung và bước tiếp theo là Ukraine sẵn sàng đàm phán về các vấn đề lãnh thổ.

Theo ông Merz, châu Âu đã nêu rõ rằng Ukraine phải có mặt tại bàn đàm phán nếu các bên muốn có cuộc họp tiếp theo.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông Trump đã nói với các nhà lãnh đạo châu Âu rằng các vấn đề lãnh thổ liên quan đến Ukraine không thể và sẽ không được bất kỳ ai ngoài tổng thống Ukraine đàm phán.

Bình luận của nhà lãnh đạo Pháp được đưa ra sau khi ông Trump từng nói rằng thỏa thuận ngừng bắn có thể bao gồm việc hai bên sẽ phải nhượng bộ về lãnh thổ và cả Ukraine và Nga đã không đồng tình với ý tưởng này.