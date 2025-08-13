Chiến sự Nga-Ukraine 13-8: Ukraine chặn đà tiến của Nga tại Dobropillia-Pokrovsk; Moscow gây thiệt hại nghiêm trọng cho Kiev 13/08/2025 08:18

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Ukraine chặn đà tiến của Nga tại Dobropillia-Pokrovsk; Moscow gây thiệt hại nghiêm trọng cho Kiev; Nga cập nhật tình hình nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang, đặc biệt ở các tỉnh Donetsk, Zaporizhia.

Ukraine ngăn chặn đà tiến của Nga tại Dobropillia và Pokrovsk

. Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 12-8 cho biết lực lượng nước này đang thực hiện “các biện pháp hiệu quả” nhằm chặn bước tiến của Nga tại các khu vực Dobropillia và Pokrovsk (tỉnh Donetsk), mô tả tình hình là “phức tạp và biến động”, theo tờ The Kyiv Independent.

Thông tin được đưa ra sau khi nhóm giám sát chiến trường DeepState cho rằng quân Nga đã tiến về phía đường cao tốc Dobropillia-Kramatorsk, được cho là xuyên thủng phòng tuyến của Ukraine.

Trước đó cùng ngày, quân đội Ukraine thừa nhận một nhóm nhỏ binh sĩ Nga đã vượt qua vị trí phòng ngự gần Dobropillia, nhưng bác bỏ tin về một cuộc đột phá lớn.

Binh sĩ Ukraine chiến đấu tại chiến trường Donetsk. Ảnh: THE KYIV INDEPENDENT

Bộ Tổng tham mưu cho biết hơn 110.000 binh sĩ Nga đang tập trung ở khu vực Pokrovsk và tìm cách xuyên thủng phòng tuyến bằng việc đưa các đơn vị bộ binh nhỏ len giữa các vị trí của Ukraine. Một số nhóm xâm nhập đã bị triệt hạ.

Quân đội Ukraine cho biết bộ binh Nga “đã cố gắng tiến” vào làng Zolotyi Kolodiaz (44 cư dân). Ngoài ra, lực lượng Nga đã tiến vào các điểm dân cư gồm Vesele, Vilne, Rubizhne và Kucheriv Yar.

Người phát ngôn quân đội Ukraine - ông Victor Tregubov cho biết những cuộc xâm nhập kiểu này thường chỉ gồm 5-10 binh sĩ và “khác xa so với hình ảnh thể hiện trên bản đồ”, nhấn mạnh rằng không có lãnh thổ đáng kể nào bị Nga giành được quyền kiểm soát.

Bộ Tư lệnh tác chiến-chiến thuật Donetsk cáo buộc Nga phóng đại những bước tiến nhỏ để tạo ấn tượng về thành công lớn trên chiến trường.

Theo ông Maksym Bakulin, người phát ngôn Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 14, Nga đang sử dụng chiến thuật tấn công “biển người” kết hợp pháo binh và bom dẫn đường từ trên không. Thời tiết thuận lợi cho phép quân Nga ẩn nấp trong rừng và đưa thiết bị ra tiền tuyến, buộc Ukraine tăng cường trinh sát bằng máy bay không người lái.

Pokrovsk, cách thành phố Donetsk khoảng 70 km về phía tây bắc, vẫn là một trong những khu vực giao tranh ác liệt nhất kể từ tháng 3, khi Nga tập trung nỗ lực tấn công chủ lực tại đây. Các lữ đoàn Ukraine, vốn chịu sức ép do thiếu nhân lực, tiếp tục đối mặt áp lực ở Donetsk, nơi việc sơ tán dân thường gặp nhiều nguy hiểm do các đợt tấn công liên tiếp.

. Ngày 12-8, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết các máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một kho chứa ở Cộng hòa Tatarstan (thuộc Nga) - nơi lưu trữ máy bay không người lái tấn công kiểu Shahed và các linh kiện lắp ráp dòng máy bay này.

“Các cuộc tấn công lặp lại nhằm vào tổ hợp công nghiệp quốc phòng này nhằm giảm khả năng tiến hành không kích bằng Shahed của đối phương đối với Ukraine” - SBU cho biết.

Vụ tấn công nhằm vào các nhà kho ở làng Kyzyl-Yul, cách Ukraine khoảng 1.300 km, đã gây ra hỏa hoạn tại hiện trường. Khu kinh tế đặc biệt Alabuga ở Tatarstan là nơi đặt cơ sở sản xuất UAV tấn công tầm xa kiểu Shahed và các loại máy bay không người lái trinh sát khác.

Tatarstan nằm ở vùng Volga-Ural thuộc miền trung châu Âu của Nga, cách xa chiến tuyến; thủ phủ Kazan cách Moskva khoảng 800 km về phía đông.

Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.

Nga cập nhật tình hình chiến sự tại Ukraine

Ngày 12-8, Tỉnh trưởng tỉnh Zaporizhia do Nga bổ nhiệm - ông Yevgeny Balitsky cho biết quân Ukraine pháo kích khu vực gần Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia (ZNPP), khiến cỏ khô bốc cháy và tạo khói quanh cơ sở.

Một góc Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia (ZNPP) ở thành phố Energodar (tỉnh Zaporizhia). Ảnh: TASS

Ông Balitsky khẳng định nhà máy vẫn vận hành bình thường, tình hình nằm trong tầm kiểm soát, không gây nguy hiểm cho cơ sở cũng như cư dân, mức phóng xạ tại đây cùng thành phố Energodar (tỉnh Zaporizhia) vẫn ở mức an toàn, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo các kíp điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (UAV FPV) thuộc Trung tâm thử nghiệm công nghệ UAV tiên tiến Rubicon đã tiêu diệt nhiều UAV quân sự của Ukraine.

Lực lượng này sử dụng chiến thuật lao trực tiếp để hạ các loại UAV trinh sát, tấn công và cảm tử của đối phương.

. Trong ngày 12-8, các nhóm tác chiến của Nga sử dụng máy bay chiến thuật, UAV tấn công, tên lửa và pháo binh để đánh vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng, xưởng sản xuất và kho chứa UAV tầm xa, kho đạn, trung tâm huấn luyện cùng nhiều vị trí tập kết của quân đội Ukraine và lính đánh thuê ở 142 địa điểm.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các trận đánh trong ngày khiến Ukraine mất hơn 1.415 binh sĩ trên toàn tuyến.

. Nhóm tác chiến phía Bắc hạ hơn 175 quân nhân Ukraine, phá hủy 1 xe bọc thép, 5 xe cơ giới, 3 pháo dã chiến và 3 kho đạn.

. Nhóm tác chiến phía Tây loại khỏi vòng chiến khoảng 215 binh sĩ, phá hủy 1 xe tăng, 2 xe bọc thép Snatch của Anh, 13 xe cơ giới, 3 khẩu pháo, 6 trạm tác chiến điện tử và 2 kho đạn.

. Nhóm tác chiến phía Nam tiêu diệt hơn 265 quân nhân, phá hủy 1 xe bọc thép, 6 xe cơ giới, 1 khẩu pháo, 1 trạm tác chiến điện tử, 1 kho đạn và 1 kho vật tư.

. Nhóm tác chiến Trung tâm loại hơn 365 binh sĩ đối phương, phá hủy 6 xe cơ giới, 4 khẩu pháo và 2 trạm tác chiến điện tử.

. Nhóm tác chiến phía Đông hạ hơn 270 binh sĩ, phá hủy 1 xe bọc thép, 10 xe cơ giới, 6 khẩu pháo, cùng 1 trạm tác chiến điện tử và hai kho đạn.

. Nhóm tác chiến Dnepr loại khỏi vòng chiến khoảng 125 binh sĩ đối phương, phá hủy 1 xe bọc thép, 21 xe cơ giới, 3 khẩu pháo gồm hai khẩu M777 của Mỹ, 8 trạm tác chiến điện tử, 2 kho đạn, 2 kho vật tư và 1 kho nhiên liệu.

. Lực lượng phòng không Nga trong ngày bắn hạ 179 UAV và 6 bom dẫn đường của Ukraine.