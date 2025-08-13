Ông Zelensky: Quyết không nhượng khu vực Donbass cho Nga 13/08/2025 07:02

(PLO)- Trước thượng đỉnh Trump-Putin tại Alaska, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev quyết không nhượng khu vực Donbass vì điều này có thể tạo bàn đạp cho các cuộc tấn công của Nga trong tương lai.

Ngày 12-8, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ không nhượng lại khu vực Donbass (miền đông Ukraine) cho Nga, nói rằng việc từ bỏ khu vực này sẽ mở đường cho Nga gây áp lực an ninh lớn hơn tại Kiev, theo đài CNN.

“Với Nga, Donbass là bàn đạp cho một cuộc tấn công mới trong tương lai. Nếu chúng ta tự rút khỏi Donbass hoặc bị buộc phải rút, chúng ta sẽ [tạo điều kiện] khởi đầu một cuộc chiến thứ ba” - ông Zelensky nói.

"Nếu chúng ta rời Donbass hôm nay, bao gồm các công sự, địa hình và những vị trí cao mà ta đang kiểm soát, thì rõ ràng chúng ta đang mở một đầu cầu cho Nga chuẩn bị tấn công" - ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Volodymyr Zelensky/TELEGRAM

Ông Zelensky và các quan chức quân sự Ukraine cảnh báo rằng Nga đang tăng cường binh lực cho một chiến dịch tấn công mới, sẵn sàng triển khai vào tháng 9.

“Tôi chưa nghe thấy bất cứ điều gì dù chỉ là một đề xuất đảm bảo rằng ngày mai sẽ không xảy ra một cuộc chiến mới và rằng [Tổng thống Nga Vladimir] Putin sẽ không tìm cách giành thêm quyền kiểm soát ít nhất ở Dnipro, Zaporizhia và Kharkiv” - ông Zelensky nói.

“Theo tôi, việc trao đổi lãnh thổ là vấn đề vô cùng phức tạp và không thể tách rời khỏi các đảm bảo an ninh cho Ukraine” - ông Zelensky nhấn mạnh, đồng thời cho biết sự tham gia của Liên minh châu Âu (EU) trong các cuộc hòa đàm là rất quan trọng vì “ngoài châu Âu, không ai trao cho chúng tôi bảo đảm an ninh”.

Theo ông Zelensky, một cuộc trao đổi giữa Mỹ, Ukraine và “toàn châu Âu” sẽ diễn ra vào ngày 13-8.

Ông Zelensky đưa ra tuyên bố trên trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra ngày 15-8 tới ở bang Alaska (Mỹ).

Trước đó, tờ The Telegraph ngày 11-8 dẫn nguồn tin rằng ông Zelensky có thể chấp nhận nhượng bộ một phần lãnh thổ cho Nga và “đóng băng” các tuyến hiện tại như một phần của thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Theo kịch bản được cho là đang được cân nhắc, Ukraine có thể cho phép Nga giữ lại một số vùng đất mà Moscow đã giành được quyền kiểm soát. Điều này đồng nghĩa với việc “đóng băng” chiến tuyến hiện tại và trao cho Moscow quyền kiểm soát trên thực tế đối với các vùng lãnh thổ mà Moscow đang nắm giữ ở Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson và bán đảo Crimea.

Một quan chức phương Tây đề nghị không tiết lộ danh tính chia sẻ với Telegraph rằng “kế hoạch này chỉ có thể dựa trên các vị trí hiện tại của lực lượng hai bên”.

Theo The Telegraph, Ukraine kiên quyết phản đối bất kỳ thỏa thuận nào khiến họ mất thêm lãnh thổ ngoài phạm vi hiện do Nga chiếm giữ.

Đổi lại, Kiev sẽ yêu cầu “các bảo đảm an ninh vững chắc”, bao gồm việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí và một lộ trình rõ ràng để gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục khẳng định rằng cả Nga và Ukraine sẽ phải nhượng bộ về lãnh thổ để chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, việc trao đổi này cụ thể như thế nào thì vẫn chưa được tiết lộ.