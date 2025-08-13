Tổng thống Putin điện đàm với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un 13/08/2025 07:15

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 12-8, trong đó hai bên tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trong khuôn khổ thỏa thuận đối tác chiến lược và nhất trí duy trì liên lạc trực tiếp.

Trong cuộc điện đàm, ông Putin ca ngợi sự hỗ trợ của Bình Nhưỡng trong chiến dịch giành lại tỉnh Kursk của Nga - nơi bị lực lượng Ukraine tấn công hồi tháng 8 năm ngoái, theo đài RT.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Theo thông cáo báo chí của Điện Kremlin, ông Putin “đánh giá cao” sự hỗ trợ của Bình Nhưỡng trong việc đẩy lùi cuộc tấn công của Kiev, cũng như “lòng dũng cảm, tinh thần anh hùng và sự hy sinh quên mình” của binh sĩ Triều Tiên.

Mối quan hệ hữu nghị giữa Nga và Triều Tiên, vốn có từ thời Liên Xô, đã được thúc đẩy mạnh mẽ kể từ khi nổ ra xung đột Ukraine. Đặc biệt, Bình Nhưỡng bày tỏ sự ủng hộ kiên định đối với nỗ lực của Moscow nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, đặc biệt là trước vấn đề mở rộng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Điện Kremlin cũng cho biết ông Putin đã thông tin cho ông Kim về hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra ngày 15-8 tới, trong đó xung đột Ukraine được kỳ vọng sẽ là chủ đề trọng tâm.

Phía Triều Tiên cũng xác nhận ông Kim và ông Putin điện đàm vào ngày 12-8, theo hãng thông tấn KCNA.

Theo KCNA, hai nhà lãnh đạo trao đổi lời chào và trò chuyện trong bầu không khí hữu nghị.

Hai nguyên thủ đánh giá cao việc quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển trên nhiều lĩnh vực theo Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện Nga-Triều, và tái khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác trong thời gian tới.