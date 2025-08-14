Ông Putin họp nội các, chuẩn bị cho thượng đỉnh với ông Trump 14/08/2025 19:50

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin họp nội các trong đó có các thành viên phái đoàn sẽ tháp tùng ông sang Alaska đàm phán với phái đoàn Mỹ do Tổng thống Donald Trump dẫn đầu, tạo điều kiện lâu dài cho hòa bình Moscow-Washington và cả châu Âu.

Ngày 14-8, Tổng thống Nga Vladimir Putin họp nội các gồm các thành viên lãnh đạo cấp cao, cùng đại diện Chính phủ và Văn phòng Tổng thống để chuẩn bị cho cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bang Alaska (Mỹ) ngày 15-8 tới, theo hãng thông tấn TASS. Trong các quan chức họp với ông Putin có nhiều thành viên phái đoàn sẽ tháp tùng ông sang Alaska đàm phán với phía Mỹ.

Ông Putin hy vọng có thể đạt được các thỏa thuận kiểm soát vũ khí tấn công chiến lược với Mỹ, sau khi hoàn tất đàm phán về giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine.

Ông Putin lưu ý các thỏa thuận liên quan Ukraine cần tạo ra điều kiện lâu dài để duy trì hòa bình giữa hai nước và tại châu Âu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin﻿. Ảnh: TASS

"Chính quyền Mỹ hiện nay, theo tôi, đang thực hiện những nỗ lực khá mạnh mẽ và chân thành nhằm chấm dứt giao tranh, chấm dứt khủng hoảng và đạt được các thỏa thuận phù hợp với lợi ích của tất cả các bên liên quan đến xung đột này" - ông Putin nói trong cuộc họp.

Nhà lãnh đạo Nga nói thêm rằng hòa bình giữa Nga và Mỹ - cũng như trên phạm vi rộng hơn toàn thế giới - sẽ được củng cố nếu hai nước đạt được các thỏa thuận kiểm soát vũ khí chiến lược.

Trước đó, Điện Kremlin đã công bố phái đoàn đi đàm phán ở Mỹ. Cụ thể, thành phần đoàn tháp tùng Tổng thống Putin sang Alaska sẽ bao gồm Ngoại trưởng Sergey Lavrov, ông Ushakov với tư cách là Trợ lý Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov và Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài - ông Kirill Dmitriev.