Thượng đỉnh Trump-Putin sắp diễn ra 16/08/2025 00:00

(PLO)- Chỉ còn vài giờ nữa là Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh tại bang Alaska.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có một cuộc gặp quan trọng vào 11 giờ 30 trưa 15-8 (tức 2 giờ 30 sáng 16-8 giờ Việt Nam) tại căn cứ quân sự Elmendorf-Richardson ở TP Anchorage (bang Alaska, Mỹ).

Tháp tùng Tổng thống Nga và Mỹ đến Alaska là những cố vấn cấp cao và thân cận nhất của hai nhà lãnh đạo.

Ngày 14-8, cố vấn chính sách đối ngoại của tổng thống Nga - ông Yury Ushakov cho biết thành phần đoàn tháp tùng Tổng thống Putin sang Alaska sẽ bao gồm Ngoại trưởng Sergey Lavrov, ông Ushakov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov và Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài - ông Kirill Dmitriev.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin sắp gặp nhau tại bang Alaska (Mỹ). Ảnh: NEW YORK TIMES

Theo tờ The Hill, về phía Mỹ, tháp tùng Tổng thống Trump là Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Đặc phái viên Steve Witkoff. Các quan chức khác tháp tùng tổng thống bao gồm Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) John Ratcliffe,...

Ông Ushakov cho biết cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Putin sẽ bắt đầu vào 11 giờ 30 phút trưa 15-8 theo giờ địa phương (tức 2 giờ 30 phút sáng 16-8, theo giờ Việt Nam) theo hình thức gặp mặt trực tiếp 1-1, có phiên dịch viên.

Sau đó, cuộc gặp giữa hai phái đoàn sẽ diễn ra theo hình thức 5+5. Thành phần đàm phán của mỗi bên sẽ “không rộng” do nội dung cuộc gặp sẽ bao gồm “các chủ đề rất quan trọng và nhạy cảm”.

Theo ông Ushakov, chủ đề chính trong cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Putin sẽ là “giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, bao gồm việc xem xét cuộc thảo luận được tổ chức tại Điện Kremlin vào ngày 6-8 với sự tham gia của Đặc phái viên Witkoff.

Ông Ushakov cho biết thêm rằng phái đoàn Nga sẽ rời Mỹ ngay sau khi các cuộc đàm phán kết thúc.