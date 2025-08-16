Ông Trump lên tiếng việc bà Clinton nêu ý tưởng đề cử ông cho Giải Nobel Hòa bình 16/08/2025 05:38

Ngày 15-8, Tổng thống Donald Trump bày tỏ sự cảm kích trước việc cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã nêu ý tưởng đề cử ông cho Giải Nobel Hòa bình nếu ông có thể đàm phán thành công để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, theo tờ The Hill.

Nói trong một tập podcast gần đây, bà Clinton nêu khả năng đề cử ông Trump nếu tổng thống Mỹ “có thể chấm dứt chiến tranh mà không đặt Ukraine vào tình thế buộc phải nhượng lãnh thổ” hay “công nhận tầm nhìn ‘nước Nga vĩ đại’ của [Tổng thống Nga Vladimir] Putin”.

“Nếu Tổng thống Trump là người tạo ra được điều đó, tôi sẽ đề cử ông ấy cho Giải Nobel Hòa bình” - bà Clinton nói.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Tổng thống Donald Trump. Ảnh: BRITANNICA/WHITE HOUSE

Ngày 15-8, trả lời phỏng vấn với truyền thông trên chuyên cơ Air Force One khi lên đường tới Alaska để chuẩn bị cho cuộc gặp quan trọng với ông Putin, ông Trump nói rằng nhận xét của bà Clinton là “rất tuyệt”.

“Có lẽ tôi sẽ bắt đầu thích bà ấy trở lại” - tổng thống Mỹ nói thêm.

Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin diễn ra trong bối cảnh ông đang nỗ lực đàm phán chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, điều ông đã hứa thực hiện trong chiến dịch tranh cử năm ngoái.

Gần đây, nhiều lãnh đạo quốc gia đã đề cử ông Trump cho giải Giải Nobel Hòa bình vì vai trò của ông trong việc hoà giải xung đột, bao gồm: Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Pakistan - ông Asim Munir.