VIDEO: Ông Trump khởi hành đến Alaska, dự thượng đỉnh với ông Putin 15/08/2025 20:29

Sáng 15-8 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khởi hành từ Căn cứ Andrews ở quận Prince George (bang Maryland, Mỹ) để đến bang Alaska dự thượng đỉnh quan trọng với Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo đài Fox News.

Theo chính quyền Mỹ, tháp tùng Tổng thống Trump có tổng cộng 16 quan chức.

Video Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi hành đến Alaska ngày 15-8. Nguồn: FOX NEWS

Phái đoàn của ông Trump gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương (CIA) John Ratcliffe và Đặc phái viên Steve Witkoff, Nhà Trắng cho biết.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth không có tên trong danh sách, dù trước đó một số hãng truyền thông từng dẫn một thông cáo được cho là của Nhà Trắng rằng ông Vance sẽ tham gia chuyến đi.

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin đã khởi hành tới Alaska (Mỹ) dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo hãng thông tấn TASS.

Trước đó, tối 14-8 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Đại sứ Nga tại Mỹ Alexander Darchiev đã có mặt tại Alaska.