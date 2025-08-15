Ông Trump thúc giục Đệ nhất phu nhân Melania kiện con trai ông Biden 15/08/2025 05:53

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục các luật sư của Đệ nhất phu nhân Melania Trump khởi kiện ông Hunter Biden liên quan phát ngôn về mối quan hệ giữa gia đình ông Trump và tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Ngày 14-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã thúc giục các luật sư của Đệ nhất phu nhân Melania Trump khởi kiện ông Hunter Biden - con trai cựu Tổng thống Joe Biden, theo đài CNN.

Nguyên nhân vụ việc xoay quanh một phát ngôn mà ông Hunter Biden đưa ra trong một cuộc phỏng vấn trên YouTube, trong đó cho rằng tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein đã giới thiệu bà Melania cho ông Trump.

Ông Andrew Callaghan, người dẫn chương trình YouTube trên, cho biết đã nhận được yêu cầu pháp lý từ đệ nhất phu nhân, đề nghị gỡ một video đăng vào tuần trước (hiện đã đạt 1,3 triệu lượt xem).

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Bà Melania Trump đòi bồi thường 1 tỉ USD nếu kênh này không gỡ video. Bà cũng yêu cầu ông Hunter Biden đưa ra lời xin lỗi chính thức.

“Trong tay tôi là thư yêu cầu pháp lý gửi ông Hunter Biden từ đệ nhất phu nhân Mỹ, yêu cầu gỡ video của Channel 5 có tên ‘Hunter Biden returns’ trong đó ông Hunter Biden đưa ra vài nhận định suy đoán về mối quan hệ giữa ông Jeffrey Epstein, bà Melania Trump và Tổng thống Donald Trump” - ông Callaghan nói.

Bình luận về vụ việc, ông Trump nói với đài Fox News: “Dạo gần đây tôi thắng kiện cũng khá nhiều. Và tôi bảo, cứ tiến hành. Ông Jeffrey Epstein chẳng liên quan gì đến việc tôi và bà Melania gặp nhau. Nhưng họ cứ thế đấy, bịa chuyện”.

Fox News cũng đăng một bản sao lá thư do các luật sư của bà Melania Trump gửi ông Hunter Biden và luật sư của ông, yêu cầu ông Hunter Biden “rút lại những phát ngôn sai sự thật, mang tính phỉ báng, xúc phạm và kích động về bà”.

“Các luật sư của Đệ nhất phu nhân Melania Trump đang khẩn trương buộc những người tung tin sai sự thật, phỉ báng độc hại phải ngay lập tức cải chính và xin lỗi. Sự thật về việc Đệ nhất phu nhân gặp Tổng thống Trump như thế nào đã được nêu trong cuốn tự truyện của bà mang tên ‘Melania’” - người phát ngôn của đệ nhất phu nhân Mỹ, ông Nick Clemens, nói.

Ông Hunter Biden hạ thấp khả năng vụ kiện.

“Kệ họ. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu” - con trai Tổng thống Biden nói hôm 14-8.

Ông Hunter Biden nói rằng ông sẵn sàng nếu phía ông Trump muốn ngồi lại để làm bản cung và làm rõ bản chất mối quan hệ giữa gia đình ông Trump với ông Epstein.

“Vấn đề là tôi không nghĩ những lời đe dọa kiện tụng này nhằm vào điều gì khác ngoài việc cố tình đánh lạc hướng, bởi nó chẳng liên quan chuyện ai giới thiệu ai cho ai. Tôi cũng không hiểu làm thế nào chuyện đó lại có thể bị coi là phỉ báng” - ông Hunter Biden nói thêm.