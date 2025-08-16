Loạt phát ngôn đáng chú ý từ Nga trước 'giờ G' thượng đỉnh Trump-Putin 16/08/2025 00:16

(PLO)- Phía Nga cho biết hội nghị thượng đỉnh Alaska sẽ kéo dài khoảng 6-7 giờ, hướng tới giải quyết vấn đề Ukraine và khôi phục quan hệ Nga-Mỹ.

Tối 15-8, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov và Đặc phái viên của Tổng thống Nga về kinh tế - ông Kirill Dmitriev đã tiết lộ một số chi tiết đáng quan trọng trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với người đồng cấp Mỹ - ông Donald Trump tại Alaska (Mỹ).

Điện Kremlin: Kế hoạch có đôi chút thay đổi

Ông Peskov tiết lộ với kênh Channel 1 (Nga) rằng hội nghị thượng đỉnh giữa ông Putin và ông Trump sẽ kéo dài khoảng 6-7 giờ với một số thay đổi so với kế hoạch ban đầu.

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov trả lời báo giới hôm 15-8, trước thềm hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin ở Alaska. Ảnh: RIA NOVOSTI

Sáng 15-8, ông Peskov cho biết hội nghị thượng đỉnh sẽ bắt đầu bằng cuộc gặp 1-1 giữa hai nguyên thủ quốc gia, có phiên dịch hỗ trợ. Nhưng đến tối cùng ngày, ông Peskov bổ sung rằng “có vẻ như cuộc trò chuyện [của ông Putin và ông Trump] sẽ có sự tham gia của các trợ lý”.

“Sau đó, hai phái đoàn sẽ tiến hành đàm phán, có thể dưới hình thức một bữa trưa có tính chất công việc. Các nhà lãnh đạo sẽ giải tán một lúc rồi họp báo chung. Nhìn chung, có thể hình dung rằng, ít nhất 6-7 giờ sẽ được dùng cho [hội nghị thượng đỉnh] này” – ông Peskov nói tiếp.

Khi được hỏi hội nghị thượng đỉnh tại Alaska nên kết thúc theo cách nào, ông Peskov trả lời ngắn gọn: “Một cách hiệu quả”.

Đặc phái viên Nga: Sẽ thảo luận cả vấn đề Ukraine và quan hệ Nga-Mỹ

Cùng ngày 15-8, ông Dmitriev trả lời hãng thông tấn TASS, cho biết hội nghị thượng đỉnh tại Alaska sẽ không chỉ nhằm giải quyết vấn đề Ukraine mà còn hướng tới khôi phục quan hệ song phương Nga-Mỹ.

Ông Kirill Dmitriev (trái) gặp ông Steve Witkoff (phải) ở Alaska hôm 15-8, trước thềm hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin. Ảnh: RBC/INSTAGRAM

“Chúng tôi cũng đang nỗ lực khôi phục quan hệ giữa Nga và Mỹ. Do đó, điều quan trọng là không chỉ các vấn đề kinh tế, không chỉ Ukraine, mà cụ thể là việc khôi phục quan hệ giữa Nga và Mỹ” – ông Dmitriev nói.

Ông Dmitriev lưu ý rằng phái Nga đang “trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu” trước các cuộc đàm phán.

Khi được hỏi liệu Nga và Mỹ có hướng tới việc khôi phục các đường bay trực tiếp, ông Dmitriev đã không trả lời.

Trên mạng xã hội Instagram, ông Dmitriev thông báo rằng ông đã “tiếp tục làm việc với Đặc phái viên của Tổng thống [Mỹ] - ông Steve Witkoff và phái đoàn do Tổng thống [Mỹ] Donald Trump dẫn đầu tại Alaska”.

Ông Dmitriev đăng tải bức ảnh ông chuẩn bị bắt tay với ông Witkoff trước một chiếc máy bay trên đường băng. Ở góc gần, có một chiếc xe Mercedes đang chờ sẵn.

Trên mạng xã hội X, ông Dmitriev cũng chia sẻ lại dòng trạng thái “High stakes” (tạm dịch “Ván cược lớn”) và trả lời ngắn gọn “True” (tạm dịch “Đúng vậy”).

Ông Kirill Dmitriev chia sẻ khoảnh khắc bắt gặp một con gấu ở Alaska trước thềm hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin ngày 15-8. Nguồn: X

Ông Dmitriev cũng chia sẻ rằng ông đã bắt gặp một chú gấu tại Alaska hôm 15-8 và ông “hy vọng đây là một dấu hiệu tốt” cho hội nghị thượng định giữa hai tổng thống Nga và Mỹ.

Nhà lập pháp Nga kỳ vọng vào ‘một cột mốc lịch sử’

Cùng trong tối 15-8, Chủ tịch Uỷ ban Các vấn đề quốc tế của Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga) - ông Leonid Slutsky viết trên mạng xã hội Telegram (đã bị chặn ở Việt Nam) rằng hội nghị thượng đỉnh Alaska ngày 15-8 “hoàn toàn có khả năng trở thành một cột mốc lịch sử”.

Ông Slutsky “tin tưởng rằng nhiều vấn đề nhất sẽ được giải quyết vì lợi ích khôi phục đối thoại Nga-Mỹ một cách toàn diện” và bày tỏ hy vọng về một “cuộc thảo luận mang tính xây dựng về những nét chính của thỏa thuận với Ukraine”.

Hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin dự kiến diễn ra vào 11 giờ 30 phút trưa 15-8 theo giờ địa phương (tức 2 giờ 30 phút sáng 16-8, theo giờ Việt Nam) tại TP Anchorage (Alaska).

Cả Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump đã khởi hành tới Anchorage.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Peskov cho biết Tổng thống Putin sẽ tới Anchorage vào khoảng 11 giờ sáng 15-8 (giờ địa phương), tức là trước giờ bắt đầu hội nghị chỉ 30 phút, và Tổng thống Trump sẽ ra sân bay đón ông Putin.