VIDEO: Nhân lực và khí tài khủng giữ an ninh thượng đỉnh Trump-Putin 16/08/2025 05:56

(PLO)- Lực lượng bắn tỉa, xe bọc thép và nhiều khí tài quân sự bảo vệ xung quanh địa điểm diễn ra thượng đỉnh Trump-Putin.

An ninh được thắt chặt bên ngoài địa điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo đài RT.

Bên ngoài Căn cứ chung Elmendorf-Richardson, TP Anchorage (bang Alaska, Mỹ), lực lượng bắn tỉa, xe bọc thép và hàng trăm nhân viên an ninh đang bảo vệ xung quanh.

Video nhân lực và khí tài khủng giữ an ninh cho thượng đỉnh Trump-Putin. Nguồn: TELEGRAM

Trong khi cuộc đàm phán diễn ra, giới truyền thông đã chia sẻ hình ảnh về một máy bay ném bom B-2 Spirit, được hộ tống bốn máy bay chiến đấu F-22 hộ tống, bay qua ông Putin và ông Trump trên bầu trời Alaska khi hai nhà lãnh đạo chụp ảnh chung.

Máy bay ném bom B-2 (giữa) và bốn máy bay chiến đấu bay trên cao khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chào đón Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP

Căn cứ không quân diễn ra cuộc gặp là trụ sở của Bộ Tư lệnh Alaska, Sư đoàn Không quân cơ động số 11 và Khu vực Chỉ huy Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ Alaska, Lữ đoàn Không quân số 673, cùng nhiều đơn vị khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhau tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Tài sản hạ tầng tại căn cứ quân sự này trị giá khoảng 15 tỉ USD và diện tích lên tới hơn 344 km².