VIDEO: Nhân lực và khí tài khủng giữ an ninh thượng đỉnh Trump-Putin

An ninh được thắt chặt bên ngoài địa điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo đài RT.
Bên ngoài Căn cứ chung Elmendorf-Richardson, TP Anchorage (bang Alaska, Mỹ), lực lượng bắn tỉa, xe bọc thép và hàng trăm nhân viên an ninh đang bảo vệ xung quanh.
Trong khi cuộc đàm phán diễn ra, giới truyền thông đã chia sẻ hình ảnh về một máy bay ném bom B-2 Spirit, được hộ tống bốn máy bay chiến đấu F-22 hộ tống, bay qua ông Putin và ông Trump trên bầu trời Alaska khi hai nhà lãnh đạo chụp ảnh chung.
Căn cứ không quân diễn ra cuộc gặp là trụ sở của Bộ Tư lệnh Alaska, Sư đoàn Không quân cơ động số 11 và Khu vực Chỉ huy Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ Alaska, Lữ đoàn Không quân số 673, cùng nhiều đơn vị khác.
Tài sản hạ tầng tại căn cứ quân sự này trị giá khoảng 15 tỉ USD và diện tích lên tới hơn 344 km².