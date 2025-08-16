Quốc tế

Chùm ảnh, video 3 tiếng thượng đỉnh Trump-Putin ở Alaska

(PLO)- Hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin đã kết thúc sau gần 3 giờ phái đoàn Mỹ và Nga họp tại Alaska ngày 15-8.
Trưa 15-8 (giờ địa phương, tức rạng sáng 16-8 theo giờ VN), Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Donald Trump đã bắt đầu hội nghị thượng đỉnh ở Alaska (Mỹ).

Theo hãng thông tấn TASS, thượng đỉnh Trump-Putin vừa mới kết thúc sau gần 3 giờ đối thoại. Ông Putin và ông Trump đang tiến hành các cuộc trao đổi kín, có sự tham dự của các cố vấn và nhà ngoại giao cấp cao.

Theo Điện Kremlin, ông Trump và ông Putin sắp tổ chức họp báo.

Theo truyền thông Mỹ, trên đường tới địa điểm hội nghị, hai nhà lãnh đạo đã trò chuyện một vài phút riêng tư trong ô tô, thậm chí không cần phiên dịch viên.

thượng đỉnh Trump-Putin
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Nga Donald Trump gặp nhau tại Alaska trước thềm hội nghị. Ảnh: TASS
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Nga Donald Trump gặp nhau tại Alaska trước thềm hội nghị. Ảnh: WHITE HOUSE
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Nga Donald Trump gặp nhau tại Alaska trước thềm hội nghị. Ảnh: WHITE HOUSE
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Nga Donald Trump gặp nhau tại Alaska trước thềm hội nghị. Ảnh: WHITE HOUSE
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Nga Donald Trump gặp nhau tại Alaska trước thềm hội nghị. Ảnh: WHITE HOUSE
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trên xe di chuyển Căn cứ Liên hợp Elmendorf–Richardson ở Anchorage, Alaska ngày 15-8. Ảnh: NBC News
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trên xe di chuyển Căn cứ Liên hợp Elmendorf–Richardson ở Anchorage, Alaska ngày 15-8. Ảnh: NBC News
Video ông Trump bước xuống chuyên cơ Không lực Một khi tới Alaska dự thượng đỉnh với ông Putin. Nguồn: WHITE HOUSE
Tổng thống Mỹ Donald Trump đón người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Nguồn: WHITE HOUSE
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin di chuyển ra xe đến vị trí họp. Nguồn: WHITE HOUSE
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Ảnh: WHITE HOUSE
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Ảnh: WHITE HOUSE
DƯƠNG KHANG
