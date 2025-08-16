Chùm ảnh, video 3 tiếng thượng đỉnh Trump-Putin ở Alaska
(PLO)- Hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin đã kết thúc sau gần 3 giờ phái đoàn Mỹ và Nga họp tại Alaska ngày 15-8.
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
Trưa 15-8 (giờ địa phương, tức rạng sáng 16-8 theo giờ VN), Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Donald Trump đã bắt đầu hội nghị thượng đỉnh ở Alaska (Mỹ).
Theo hãng thông tấn TASS, thượng đỉnh Trump-Putin vừa mới kết thúc sau gần 3 giờ đối thoại. Ông Putin và ông Trump đang tiến hành các cuộc trao đổi kín, có sự tham dự của các cố vấn và nhà ngoại giao cấp cao.
Theo Điện Kremlin, ông Trump và ông Putin sắp tổ chức họp báo.
Theo truyền thông Mỹ, trên đường tới địa điểm hội nghị, hai nhà lãnh đạo đã trò chuyện một vài phút riêng tư trong ô tô, thậm chí không cần phiên dịch viên.