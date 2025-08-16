Thượng đỉnh Mỹ-Nga: Họp báo chung, ông Putin đề cập ‘thoả thuận’, ông Trump nói chưa 16/08/2025 06:43

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tổ chức họp báo chung, nhấn mạnh rằng đã có một số tiến triển và hy vọng sẽ mở đường cho hòa bình ở Ukraine.

Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Alaska ngày 15-8 đã kết thúc sau gần 3 giờ phái đoàn hai bên trao đổi nhiều vấn đề.

Tại cuộc họp báo chung tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson (TP Anchorage, bang Alaska, Mỹ) - địa điểm hội đàm, Tổng thống Putin phát biểu mở màn, điều mà báo giới phương Tây như CNN, NBC News coi là khá bất thường.

Thông thường, khi một tổng thống Mỹ tiếp đón nguyên thủ nước ngoài, cuộc họp báo chung sẽ bắt đầu với phát biểu của lãnh đạo Mỹ, sau đó mới đến người khách mời.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin họp báo chung ngày 15-8. Ảnh chụp màn hình từ Nhà Trắng

Ông Putin: Đề nghị châu Âu và Ukraine không can thiệp

Ông Putin cho biết khi hạ cánh tại Anchorage, ông đã chào ông Trump ngay khi cả hai bước xuống máy bay với lời gọi là “người láng giềng thân thiết”.

Tổng thống Putin cho biết các cuộc đàm phán “xây dựng và hữu ích” giữa ông và Tổng thống Trump diễn ra trong “một bầu không khí tôn trọng, xây dựng và có sự tôn trọng lẫn nhau”.

“Các cuộc đàm phán của chúng tôi diễn ra trong bầu không khí tôn trọng, xây dựng và có sự tôn trọng lẫn nhau, rất kỹ lưỡng và hữu ích” - ông Putin nói.

Ông Putin một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn đối với lời mời của ông Trump đến Alaska.

“Việc gặp gỡ ở đây là hoàn toàn hợp lý, bởi mặc dù các nước của chúng ta bị ngăn cách bởi các đại dương, nhưng thực tế là chúng ta là những láng giềng gần gũi” - nhà lãnh đạo Nga nói.

“Quan hệ giữa chúng ta đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh” - ông Putin nói, đồng thời nhấn mạnh rằng tình trạng này không tốt cho cả hai nước cũng như cho thế giới.

Ông Putin cho rằng để chiến tranh ở Ukraine chấm dứt, các nguyên nhân chính của cuộc chiến phải được loại bỏ.

“Tình hình ở Ukraine liên quan đến những mối đe dọa cơ bản đối với an ninh của chúng ta. Chúng tôi tin rằng để giải quyết được vấn đề một cách lâu dài và bền vững, cần phải loại bỏ tất cả các nguyên nhân gốc rễ, nguyên nhân chính của xung đột đó. Phải xem xét tất cả các mối quan ngại hợp pháp của Nga và tái lập một cân bằng công bằng về an ninh ở châu Âu và trên toàn thế giới” - ông Putin nói.

Ông Putin cho biết ông đồng ý rằng an ninh của Ukraine cần được đảm bảo.

“Tôi đồng ý với ông Trump rằng an ninh của Ukraine phải được bảo đảm, và tất nhiên, chúng tôi sẵn sàng làm việc vì điều đó. Tôi muốn hy vọng rằng thỏa thuận mà chúng ta đạt được cùng nhau sẽ giúp tiến gần hơn đến mục tiêu đó và mở đường cho hòa bình tại Ukraine" - ông Putin nói.

Ông Putin cho biết ông có thể xác nhận rằng nếu ông Trump làm tổng thống vào năm 2022, sẽ không xảy ra xung đột ở Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga nói rằng ông đã cố thuyết phục Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông Joe Biden không đưa tình hình đến mức một cuộc đối đầu trở nên không thể tránh khỏi.

Ông Putin đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo Ukraine và châu Âu không can thiệp.

“Chúng tôi hy vọng Kiev và các nước châu Âu sẽ nhìn nhận vấn đề một cách tích cực, không gây trở ngại và không tìm cách làm gián đoạn những tiến triển đang hình thành" - ông Putin nói tại cuộc họp báo chung.

Ông Trump: Sẽ gọi điện cho NATO và ông Zelensky

Cũng trong cuộc họp báo chung, ông Trump phát biểu rằng Mỹ và Nga “chưa hoàn toàn đạt được thỏa thuận” tại hội nghị thượng đỉnh, nhưng cho biết ông và ông Putin “đã có một số tiến triển”.

“Chưa có thỏa thuận nào cho đến khi thực sự có thỏa thuận” - ông Trump nói.

“Tôi sẽ gọi điện cho phía Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) một chút nữa, tôi sẽ gọi cho các bên mà tôi cho là phù hợp, và tất nhiên, tôi sẽ gọi cho Tổng thống [Ukraine Volodymyr] Zelensky để thông báo về cuộc gặp hôm nay. Cuối cùng, quyết định vẫn thuộc về họ" - ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin bắt tay nhau sau khi kết thúc họp báo chung ngày 15-8. Ảnh chụp màn hình từ Nhà Trắng

Ông Trump cũng nói rằng họ đã có “một cuộc họp rất hiệu quả” và có “nhiều, nhiều điểm mà chúng tôi đã đồng thuận".

“Chúng tôi đã có một cuộc gặp cực kỳ hiệu quả, và nhiều vấn đề đã được đồng thuận. Chúng tôi chưa hoàn tất, nhưng có cơ hội rất tốt để đạt được điều đó" - ông Trump nói.

Ông Trump kỳ vọng sẽ có cuộc họp tiếp theo giữa các bên liên quan, trong khi đó ông Putin gợi ý rằng địa điểm lần tới có thể là thủ đô Moscow của Nga.

Cuộc họp báo chung kéo dài 12 phút. Ông Trump và ông Putin không trả lời câu hỏi nào tại cuộc họp báo chung.