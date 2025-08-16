Ông Trump chấm điểm cuộc gặp với ông Putin ‘10 trên 10’ 16/08/2025 11:01

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá hội nghị thượng đỉnh giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin là “10 trên 10”, cho rằng bước tiếp theo phụ thuộc vào Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ngày 15-8, trả lời phỏng vấn với đài Fox News sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá cuộc gặp là “10 trên 10” và nói rằng đã đạt được “tiến triển rất tốt” trên con đường hướng tới hòa bình ở Ukraine.

“Đó là một cuộc gặp rất nồng ấm. Ông ấy [Putin] là một người mạnh mẽ, cực kỳ cứng rắn nhưng cuộc trao đổi giữa hai quốc gia vẫn mang bầu không khí hữu hảo. Thật đáng mừng khi Mỹ và Nga có thể hòa hợp với nhau. Tôi nghĩ chúng ta đã khá gần một thỏa thuận, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào sự đồng ý của Ukraine” - ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) trả lời phỏng vấn với đài Fox News sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: FOX NEWS

Tổng thống Mỹ cho rằng ông và ông Putin đã “nói chuyện rất chân thành” và ông tin rằng Tổng thống Nga “muốn thấy thỏa thuận này được hoàn tất”.

Theo Fox News, các bước tiếp theo trong tiến trình hòa bình bao gồm các cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các lãnh đạo NATO.

Ông Trump nói rằng ông sẽ khuyên ông Zelensky hãy “đi tới một thỏa thuận”.

“Họ [Ukraine] đang đối mặt với một sức mạnh quân sự rất lớn, và tôi nghĩ chúng ta đã gần đạt được một thỏa thuận. Tôi thường nói, dù có tiến triển, khả năng thành công vẫn chỉ là 50-50 vì còn nhiều yếu tố có thể thay đổi. Tôi tin Tổng thống Putin muốn tìm cách giải quyết, và đây vốn là một cuộc xung đột không nên xảy ra. Nhiều gia đình đã phải chịu mất mát. Hôm nay, tôi cũng được trao một cuốn sách ghi danh hàng nghìn người sẽ được trả tự do” - Tổng thống Trump nói thêm.

Ông Trump tiết lộ rằng ông sẵn sàng tham dự một cuộc họp hòa bình giữa ông Putin và ông Zelensky.

“Giờ thì mọi chuyện thực sự phụ thuộc vào Tổng thống Zelensky để hoàn tất, và tôi cũng phải nói rằng các quốc gia châu Âu cần tham gia một phần, nhưng quyết định nằm ở Tổng thống Zelensky. Và nếu họ muốn, tôi sẽ có mặt ở cuộc họp tiếp theo” - ông Trump lưu ý.

“Một cuộc gặp đang được thu xếp giữa Tổng thống Zelensky, Tổng thống Putin và tôi, tôi đoán vậy. Tôi không hề yêu cầu nhưng tôi muốn chắc chắn rằng nó sẽ thành công và chúng ta có cơ hội khá lớn để làm được điều đó” - theo tổng thống Mỹ.

Trước đó, ông Putin nói cuộc họp báo chung rằng ông “có thể xác nhận” những tuyên bố trước đây của ông Trump rằng chiến tranh sẽ không nổ ra nếu chính quyền ông Trump còn tại vị.

Bình luận về vấn đề này, ông Trump nói: “Tôi rất vui khi thấy đất nước này đang hồi sinh mạnh mẽ. Ông Vladimir [Putin] mới nói với tôi rằng: ‘Tôi chưa bao giờ thấy ai làm được nhiều việc trong thời gian ngắn như vậy. Đất nước của ông đang phát triển sôi động, trong khi chỉ một năm trước nhiều người còn nghĩ nó đã suy sụp” .

Cuối cùng, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sớm tìm ra giải pháp chấm dứt xung đột vì lợi ích của người dân.

“Nếu chúng ta giải quyết được vấn đề này, đó sẽ là một ngày vô cùng ý nghĩa vì sẽ cứu sống được rất nhiều người” - ông Trump bổ sung.

Ông Trump và ông Putin đã gặp nhau tại Alaska vào chiều 15-8 (giờ Mỹ) với hy vọng cùng nhau tìm giải pháp chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine một cách hòa bình.

Cả hai nhà lãnh đạo đều đánh giá cuộc gặp là “cực kỳ hiệu quả” nhưng cho biết chưa có thỏa thuận cho cuộc chiến ở Ukraine.