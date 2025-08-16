Video: Khoảnh khắc ông Putin cười và nói tiếng Anh trong cuộc họp báo với ông Trump 16/08/2025 09:52

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có một động thái hiếm gặp khi chuyển sang nói tiếng Anh trong cuộc họp báo với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong cuộc họp báo với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi hội đàm tại Alaska (Mỹ) hôm 15-8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có một động thái hiếm hoi trước công chúng khi chuyển sang dùng tiếng Anh để mời ông Trump đến Moscow tham dự vòng đàm phán hòa bình tiếp theo, theo đài RT.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Trump đánh giá cuộc hội đàm là vô cùng hiệu quả và nói rằng dù hai bên chưa hoàn tất được thỏa thuận nhưng đã có cơ hội rất tốt để đạt được điều đó. Ông cho biết cuộc đàm phán đã mang tới những tiến triển đáng kể, hai bên đã đồng thuận về nhiều điểm, đồng thời tái khẳng định mối quan hệ bền chặt của ông với ông Putin.

Khi kết thúc cuộc họp báo, ông Trump đã cảm ơn ông Putin và cho biết ông mong đợi sẽ sớm liên lạc lại với ông Putin.

Đáp lại, ông Putin nói bằng tiếng Anh: “Lần tới ở Moscow nhé!”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói bằng tiếng Anh với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng "Lần tới ở Moscow nhé!" (Next time in Moscow!). Nguồn: RT

Ông Trump đã bất ngờ về động thái hiếm hoi này của ông Putin và nói rằng đó là một điều thú vị. Ông Trump nói rằng ý tưởng sang Moscow đàm phán sẽ khiến ông "bị chỉ trích đôi chút" nhưng ông thấy đó là kịch bản có thể xảy ra.

Ông Putin cũng đã cảm ơn ông Trump vì những gì ông gọi là giọng điệu "thân thiện" và cách tiếp cận "hướng đến kết quả", đồng thời nhấn mạnh điều đó có thể đặt nền móng cho hai bên trên con đường hướng tới một giải pháp cho vấn đề Ukraine.

Ông Putin đánh giá cuộc đàm phán với ông Trump là "mang tính xây dựng" và nhắc lại quan điểm của mình rằng sẽ không có chiến tranh ở Ukraine nếu ông Trump làm tổng thống vào thời điểm chiến sự Nga-Ukraine bùng nổ năm 2022.