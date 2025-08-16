Chiến sự Nga-Ukraine 16-8: Quân đoàn Azov có tin vui ở thành trì chiến lược; Nga báo cáo thiệt hại Ukraine trong 1 tuần 16/08/2025 07:51

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua có nhiều diễn biến nóng.

Ukraine tuyên bố "quét sạch" quân Nga ở Pokrovsk

Ngày 15-8, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine tuyên bố TP Pokrovsk - một thành trì chiến lược của Ukraine tại tỉnh Donetsk, đã được giải phóng khỏi lực lượng Nga, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Theo Bộ Tổng Tham mưu Ukraine, Quân đoàn Dù số 7 và các đơn vị lân cận đã quét sạch lực lượng Nga ở thành phố này. Hiện lực lượng Ukraine đang làm việc trong thành phố và người dân địa phương đi lại bình thường ở khu vực này.

Quân đoàn Azov số 1 của Vệ binh Quốc gia Ukraine hiện đang tác chiến tại Pokrovsk cũng cho biết quân đoàn này cùng với các đơn vị lân cận, đã đánh đuổi quân Nga khỏi các làng Hruzke, Rubizhne, Novovodiane, Petrivka, Vesele và Zolotyi Kolodiaz.

Trong ba ngày qua, tại khu vực phòng thủ dọc theo hướng Pokrovsk, Quân đoàn Azov cùng với các đơn vị khác đã chặn đứng bước tiến của Nga.

Quang cảnh hoang tàn tại Bilozerske (tỉnh Donetsk) hôm 12-8. Ảnh: AFP

Tại khu vực tác chiến của Quân đoàn Azov, quân Nga đã chịu tổn thất đáng kể về nhân sự, gồm 271 lính thiệt mạng, 101 lính bị thương và 13 người bị bắt. Quân Nga cũng mất một lượng lớn trang thiết bị và vũ khí gồm 1 xe tăng, 2 xe bọc thép chiến đấu, 37 đơn vị thiết bị ô tô và xe cơ giới, cũng như 3 khẩu pháo.

Pokrovsk từng là trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng Ukraine ở miền đông, giờ đây bị bao vây một nửa từ đông bắc đến tây nam. Quân Ukraine phải đi qua một hành lang hẹp dài 16 km để vào thành phố và điều này khiến lực lượng này dễ bị tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).

Quân Nga có thể sẽ cố gắng thắt chặt vòng vây quanh thành phố để buộc Ukraine phải rút lui. Đây là một chiến thuật mà trước đây Nga đã sử dụng thành công để chiếm các thành phố khác ở miền đông Ukraine.

Ukrain dồn sức giữ thành trì quan trọng tại Donetsk

Cũng trong ngày 15-8, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi cho biết lực lượng Ukraine đang củng cố vị thế của mình theo hướng Pokrovsk, TP Dobropillia - cách Pokrovsk 22 km về phía bắc, cũng như các khu vực khác ở tỉnh Donetsk và Zaporizhzhia.

Theo ông Syrskyi, quân Ukraine đang gia tăng áp lực lên quân Nga và ngăn chặn các nỗ lực tiến công của đối phương. Cạnh đó, các quyết định, mệnh lệnh cần thiết đã được đưa ra để củng cố lực lượng ở hướng Pokrovsk và Dobropillia cũng như các khu vực khác tại tỉnh Donetsk, Zaporizhzhia và các vùng lân cận.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng quân Ukraine đang giải phóng các vị trí mà quân Nga đã giành được ở Dobropillia và hiện đã ghi nhận kết quả tích cực.

Cũng theo ông Zelensky, Ukraine sẽ triển khai thêm lực lượng để củng cố các vị trí của mình gần hai tâm điểm Dobropillia, Pokrovsk và các khu vực khác ở tỉnh Donetsk

Nga báo cáo thương vong của Ukraine trong 1 tuần

Ngày 15-8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong vòng 1 tuần từ ngày 9 đến ngày 15-8, quân Nga đã giành được 7 khu định cư ở tỉnh Donetsk, gồm Shcherbinovka, Yablonovka, Lunacharskoye, Suvorovo, Nikanorovka, Iskra và Aleksandrograd, theo hãng thông tấn TASS.

Trong khoảng thời gian này, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 6 Nhóm tác chiến của Nga đã gây ra tổng cộng 9.650 thương vong cho lính Ukraine. Trong đó, Nhóm tác chiến Trung tâm chủ yếu hoạt động ở tỉnh Donetsk và Dnipropetrovsk, gây nhiều thương vong cho Ukraine nhất, khiến 2.740 lính thương vong.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết trong tuần, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 1 máy bay chiến đấu Su-27 của Ukraine, hơn 2.130 máy bay không người lái (UAV), 27 quả bom dẫn đường, 20 tên lửa của hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS và 2 tên lửa tầm xa Neptune.

Kết quả thượng đỉnh Trump-Putin

Sau khi kết thúc cuộc hội đàm kéo dài gần 3 tiếng với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và ông Putin đã "đạt được một số tiến bộ"cũng như có "tiến triển lớn" trong cuộc gặp song phương nhưng không nêu chi tiết cụ thể, theo đài CNN.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vàTổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo chung ngày 15-8. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

"Chúng tôi đã có một cuộc họp cực kỳ hiệu quả và nhiều điểm đã được thống nhất. Chúng tôi chưa đạt được mục tiêu nhưng chúng tôi có cơ hội rất tốt để đạt được mục tiêu” - ông Trump nói.

Ông Trump cho biết ông sẽ gọi điện cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và thông báo cho ông Zelensky về kết quả cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Nga, đồng thời tổ chức một cuộc họp với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong thời gian tới. Theo ông, quyết định cuối cùng là tùy thuộc vào ông Zelensky và các thành viên NATO.

Ông Trump nói thêm rằng Ukraine sẽ phải đồng ý với những gì Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, đặc phái viên Mỹ về vấn đề Nga-Ukraine - ông Steve Witkoff và những người khác trong chính quyền của ông đã thảo luận với ông Putin hôm nay, dù ông Trump không đi sâu vào chi tiết cụ thể nào về một thỏa thuận.

Về phần mình, ông Putin nói rằng hai nhà lãnh đạo đã đạt được thỏa thuận "mở đường cho hòa bình ở Ukraine" mà không nói rõ thỏa thuận đó là gì. Ông Putin cũng nói rằng cần phải loại bỏ gốc rễ của những lo ngại của Nga ở Ukraine trước khi có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện.

Nhà lãnh đạo Nga hy vọng các thỏa thuận với ông Trump ở Alaska sẽ đặt nền móng cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine và khôi phục quan hệ Nga-Mỹ, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Putin khẳng định rằng Nga sẵn sàng nỗ lực đảm bảo an ninh cho Ukraine như yêu cầu mà ông Trump nêu ra và Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ về vấn đề này.

Ông Putin đã cảm ơn ông Trump vì đã hợp tác và duy trì bầu không khí thân thiện, tin cậy trong cuộc họp này, đồng thời nhấn mạnh rằng điều quan trọng là cả hai bên đều quyết tâm đạt được kết quả.