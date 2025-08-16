Ông Zelensky lên tiếng về thượng đỉnh Trump-Putin 16/08/2025 15:07

(PLO)- Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết đã trao đổi với người đồng cấp Mỹ Donald Trump về nội dung thượng đỉnh Trump-Putin, nhấn mạnh ủng hộ đối thoại 3 bên Mỹ-Nga-Ukraine.

Ngày 16-8, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đăng trên kênh Telegram cá nhân cho biết ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau khi chủ nhân Nhà Trắng hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin ở bang Alaska (Mỹ).

"Cuộc trao đổi dài và sâu sắc với Tổng thống Trump, ban đầu theo hình thức gặp riêng, sau đó có thêm sự tham dự của các lãnh đạo châu Âu. Tổng cộng, chúng tôi đã nói chuyện hơn một tiếng rưỡi" - ông Zelensky cho biết.

Theo ông Zelensky, Ukraine một lần nữa khẳng định sẵn sàng làm việc với năng suất cao nhất vì hòa bình.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: TELEGRAM

"Tổng thống Trump đã thông tin cho tôi về cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga, cũng như những điểm chính của cuộc trao đổi. Điều quan trọng là sức mạnh của Mỹ đang tác động đến tiến trình tình hình. Chúng tôi ủng hộ đề xuất của Tổng thống Trump về một cuộc gặp ba bên giữa Ukraine-Mỹ-Nga. Ukraine nhấn mạnh rằng những vấn đề then chốt có thể và cần được bàn thảo ở cấp lãnh đạo, và định dạng đối thoại 3 bên là phù hợp cho mục đích này" - ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cho biết sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh với ông Trump vào ngày 18-2 tới tại thủ đô Washington DC (Mỹ), nơi ông sẽ trao đổi trực tiếp về con số thương vong và nỗ lực đi tới hòa bình cho Kiev.

"Điều quan trọng là châu Âu phải được tham gia ở mọi giai đoạn nhằm đảm bảo an ninh bền vững cùng với Mỹ. Chúng tôi đã thảo luận về những tín hiệu tích cực từ phía Mỹ liên quan việc tham gia bảo đảm an ninh cho Ukraine. Chúng tôi tiếp tục phối hợp chặt chẽ lập trường với tất cả các đối tác. Xin cảm ơn tất cả những ai đã và đang hỗ trợ" - ông Zelensky kết luận.