Ông Trump trao ‘bức thư hòa bình’ của Đệ nhất phu nhân Melania đến ông Putin 17/08/2025 06:00

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã viết một “bức thư hòa bình” gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin, nói với ông rằng “đã đến lúc” bảo vệ trẻ em và tương lai của nhân loại, đài Fox News đưa tin ngày 16-8.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trực tiếp trao tận tay nhà lãnh đạo Nga “bức thư hòa bình” này trước thượng đỉnh tại Alaska hôm 15-8.

Ngay sau khi nhận thư, ông Putin đã đọc nó trước sự chứng kiến của phái đoàn Mỹ và Nga.

“Kính gửi Tổng thống Putin. Mọi đứa trẻ đều mang trong tim những giấc mơ tĩnh lặng như nhau, dù sinh ra nơi miền quê giản dị hay giữa trung tâm thành phố lộng lẫy. Chúng mơ về tình yêu, về những khả năng, và về sự an toàn trước hiểm nguy” - bà Trump viết.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Ảnh: AFP

“Là cha mẹ, bổn phận của chúng ta là nuôi dưỡng hy vọng cho thế hệ mai sau. Là những nhà lãnh đạo, trách nhiệm duy trì niềm tin ấy của con trẻ không thể chỉ gói gọn trong sự an ổn của một nhóm nhỏ, mà phải vươn ra cho tất cả” - Đệ nhất phu nhân Mỹ tiếp tục.

Bà Melania Trump nhấn mạnh yêu cầu phải “cùng nhau kiến tạo một thế giới tràn đầy phẩm giá để mỗi tâm hồn đều được thức dậy trong hòa bình, và để chính tương lai được bảo vệ trọn vẹn”.

“Thưa ông Putin, một ý tưởng vừa đơn giản vừa sâu sắc, mà tôi chắc rằng ông cũng đồng ý: đó là mỗi thế hệ con cháu đều bắt đầu cuộc đời với sự tinh khiết - một sự ngây thơ vượt lên trên địa lý, chính quyền và hệ tư tưởng” - theo bà Melania Trump.

Đệ nhất phu nhân tiếp tục rằng “trong thế giới ngày nay, có những đứa trẻ buộc phải giữ lấy nụ cười lặng lẽ, chưa bị bóng tối quanh chúng chạm tới - một sự phản kháng thầm lặng trước những thế lực có thể cướp đi tương lai của chúng”.

“Thưa ông Putin, chỉ một mình ông cũng có thể khôi phục tiếng cười trong trẻo ấy. Khi bảo vệ sự ngây thơ của những đứa trẻ này, ông không chỉ phục vụ riêng nước Nga, ông đang phục vụ cho chính nhân loại” - bà Melania Trump bổ sung.

“Một ý tưởng mạnh mẽ như vậy vượt lên trên mọi ranh giới giữa con người, và thưa ông Putin, chính ông là người có thể biến tầm nhìn ấy thành hiện thực chỉ với một nét bút ngay hôm nay. Đã đến lúc” - bà Trump kết thư.

“Bức thư hòa bình” của bà Trump được viết trước cuộc gặp lịch sử của ông Trump với ông Putin tại TP Anchorage, bang Alaska (Mỹ).

Cả hai nhà lãnh đạo đều đánh giá cuộc gặp là “cực kỳ hiệu quả” nhưng cho biết chưa có thỏa thuận cho cuộc chiến ở Ukraine.