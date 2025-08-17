Ông Zelensky sang châu Âu, lãnh đạo NATO và EU tính đi cùng sang Mỹ gặp ông Trump 17/08/2025 21:00

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới thủ đô Brussels (Bỉ) để tham dự cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, và sau đó là cuộc họp trực tuyến với các thành viên của “liên minh thiện chí”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới thủ đô Brussels (Bỉ) để tham dự cuộc gặp song phương với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, tờ Kyiv Independent dẫn lời người phát ngôn tổng thống Ukraine, ông Serhii Nykyforov, cho biết ngày 17-8.

Trong cuộc họp báo chung sau cuộc gặp, bà von der Leyen ủng hộ “các bảo đảm an ninh tương tự Điều 5” của NATO dành cho Ukraine.

Bà von der Leyen hoan nghênh việc Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng đóng góp cho các bảo đảm này, đồng thời cho biết Liên minh châu Âu (EU) cùng các thành viên trong “liên minh thiện chí” sẵn sàng làm phần việc của mình.

Sau cuộc họp báo chung sẽ là cuộc họp trực tuyến của các thành viên trong “liên minh thiện chí” (gồm 30 quốc gia ủng hộ Ukraine).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong cuộc gặp tại thủ đô Brussels (Bỉ) ngày 17-8. Ảnh: X

Bà von der Leyen cho biết bà cũng sẽ tham gia cuộc họp của “liên minh thiện chí” để thể hiện sự đoàn kết của châu Âu với Kiev. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer dự kiến sẽ chủ trì cuộc họp trực tuyến này.

Bà von der Leyen nằm trong số các lãnh đạo châu Âu dự kiến sẽ cùng ông Zelensky sang Mỹ vào ngày 18-8 để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Theo đề nghị của Tổng thống Ukraine Zelensky, tôi sẽ tham gia cuộc gặp với Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu khác tại Nhà Trắng vào ngày mai” - bà von der Leyen viết trên mạng xã hội X.

Viết trên mạng xã hội X sau cuộc gặp với bà von der Leyen, ông Zelensky cho biết hai bên đã xác định những nội dung sẽ trao đổi tại Washington.

“Chúng tôi đã thống nhất về sự cần thiết của một lệnh ngừng bắn nhằm tạo tiền đề cho các bước ngoại giao tiếp theo, những bảo đảm an ninh hiệu quả cho Ukraine, và tiếp tục duy trì sức ép trừng phạt đối với Nga để hạn chế tiềm lực trong tương lai của Moscow” - theo tổng thống Ukraine.

Theo tờ Politico, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, một người được ông Trump tin cậy trong đối thoại, cũng có thể đi cùng ông Zelensky tới Washington để đảm bảo châu Âu có tiếng nói trong các cuộc đàm phán. Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cũng được cho là đang cân nhắc tham gia chuyến đi này.

Chuyến thăm diễn ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska, nơi nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông sẽ cố gắng đưa ông Putin và ông Zelensky vào các cuộc đối thoại ba bên về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

Theo các nguồn tin, các quan chức châu Âu và Ukraine lo ngại sẽ lặp lại kịch bản hồi tháng 2, khi một cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky tại Phòng Bầu dục biến thành cuộc tranh cãi gay gắt về viện trợ Mỹ cho Ukraine.

Trước thông tin các nước châu Âu sẽ cùng ông Zelensky đến Washington, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về kinh tế - ông Kirill Dmitriev ngày 17-8 nói rằng các đồng minh của Ukraine ở châu Âu đang “hoảng loạn” sau hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin, theo đài RT.

Ông Dmitriev, cũng là thành viên phái đoàn Nga tại Alaska, viết trên Telegram rằng “các lực lượng châu Âu và Anh ủng hộ cuộc xung đột đang hoảng loạn” vì những nỗ lực ngoại giao của Moscow và Washington.