Chiến sự Nga - Ukraine 17-8: Ông Zelensky đoán Moscow sắp tăng sức ép trên chiến trường; Có tin về thời điểm thượng đỉnh Mỹ-Nga-Ukraine 17/08/2025 08:26

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng khi Nga kiểm soát thêm hai làng ở Donetsk; Kiev đẩy lùi thành công nỗ lực đột phá của Moscow ở Kharkiv; Nga điện đàm với Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary sau thượng đỉnh Trump-Putin.

Chiến sự Nga - Ukraine có nhiều diễn biến nóng sau thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska.

Ông Zelensky: Nga sẽ sớm tăng cường sức ép trên chiến trường

. Ngày 16-8, Thiếu tá Andrii Kovaliov - người phát ngôn của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nói rằng lực lượng nước này tiếp tục hoạt động tích cực ở khu vực Bắc Slobozhanshchyna (tỉnh Sumy), nhắm vào các vị trí của Nga và nỗ lực giành lại các khu định cư đang nằm dưới sự kiểm soát của Moscow, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Ông Kovaliov nói rằng tại các khu vực liên quan, các đơn vị Ukraine đã tiến được từ 1 đến 2,5 km.

Theo người phát ngôn, để phá vỡ hoạt động hỗ trợ hậu cần, sơ tán và chi viện của lực lượng Nga, quân đội Ukraine đang duy trì hỏa lực liên tục vào các vị trí của đối phương.

Lữ đoàn cơ giới số 30 của Ukraine trên chiến trường. Ảnh: X

. Cùng ngày, nhóm tác chiến và chiến lược Dnipro của Ukraine nói rằng Lực lượng phòng thủ Ukraine tại TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv) đã đẩy lùi thành công nỗ lực đột phá của Nga.

Nhóm này cho biết Ukraine đã phá hủy 2 xe tăng và 3 xe chiến đấu bọc thép, đồng thời gây thiệt hại hỏa lực cho khoảng 20 lính bộ binh Nga trong 24 giờ qua.

“Tại khu vực Kupiansk, đối phương đang nỗ lực tăng cường tấn công bờ trái sông Oskil, tiến về Lyman Pershyi và Kupiansk. Để chọc thủng hệ thống phòng thủ của chúng tôi, quân đội Nga đã triển khai xe tăng và xe chiến đấu bọc thép. Tuy nhiên, họ đã nhận được phản ứng gay gắt từ lực lượng Ukraine” - theo tuyên bố của lực lượng tác chiến và chiến lược Dnipro.

. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi ngày 16-8 đã báo cáo tóm tắt lên Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky về tình hình dọc tiền tuyến.

“Tôi đã nhận được báo cáo từ Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi. Về mặt trận, việc phòng thủ các vị trí, và thông tin cập nhật về ý định và hoạt động của quân đội Nga. Chúng tôi đang bảo vệ các vị trí của mình trên toàn bộ mặt trận, và trong ngày thứ hai liên tiếp, chúng tôi đã đạt được thành công ở một số khu vực cực kỳ khó khăn ở vùng Donetsk - theo hướng Dobropillia và Pokrovsk” - ông Zelensky viết trên Telegram.

Theo ông Zelensky, xét đến tình hình ngoại giao xung quanh Ukraine, Nga có thể sớm tìm cách tăng cường sức ép và tấn công vào các vị trí của Ukraine.

“Dựa trên tình hình chính trị và ngoại giao xung quanh Ukraine, chúng tôi dự đoán rằng trong những ngày tới, quân đội Nga có thể sẽ cố gắng gia tăng áp lực và tấn công vào các vị trí của Ukraine nhằm tạo ra bối cảnh chính trị thuận lợi hơn cho các cuộc đàm phán với các bên liên quan. Chúng tôi đang ghi nhận hoạt động di chuyển và chuẩn bị của quân đội Nga” - tổng thống Ukraine bổ sung.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ đáp trả, nếu cần thiết, theo cách không đối xứng.

“Tôi đã yêu cầu Tổng tư lệnh trao đổi với các chỉ huy chiến đấu. Ukraine cần có lập trường vững chắc và sức đề kháng thực sự hữu hình trước đối phương” - theo nhà lãnh đạo Ukraine.

. Cũng trong ngày 16-8, quân đội Ukraine cho biết Nga đã kiểm soát thêm 2 ngôi làng ở tỉnh Donetsk, theo tờ Kyiv Independent.

Lực lượng Nga đã chiếm được các ngôi làng Popiv Yar, phía tây nam TP Dobropillia, và Ivano-Darivka, nằm ở phía đông bắc TP Sloviansk.

Theo quân đội Ukraine, lực lượng Nga tiếp tục các hành động tấn công gần các thị trấn Rodynske, Myroliubivka, Pokrovsk, Novoekonomichne, Novoukrainka và Zvirove nhằm mục đích tiếp cận biên giới hành chính của Donetsk.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Ukraine mất hơn 1.300 binh sĩ trong ngày

Hãng thông tấn TASS dẫn báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga rằng các đơn vị quân đội Ukraine đã mất hơn 1.315 quân nhân tại khu vực tác chiến quân sự đặc biệt trong ngày 16-8.

Ukraine mất hơn 170 quân tại khu vực chịu trách nhiệm của Nhóm chiến đấu phía Bắc, 230 quân tại khu vực Nhóm chiến đấu phía Tây, hơn 220 quân tại Nhóm chiến đấu phía Nam, hơn 400 quân tại khu vực Nhóm chiến đấu Trung tâm, hơn 215 quân tại khu vực Nhóm chiến đấu phía Đông và hơn 80 quân tại khu vực Nhóm chiến đấu Dnepr.

Ngoài ra, bộ này còn cho biết Nhóm chiến đấu phía Tây của Nga đã giành quyền làng Kolodezi ở Donetsk và làng Voronoye ở Dnipropetrovsk.

Theo báo cáo, quân đội Nga cũng đã tấn công các kho đạn dược và địa điểm lưu trữ máy bay không người lái (UAV) của Ukraine, cũng như các điểm triển khai tạm thời của các đơn vị quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 133 khu vực.

Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 5 quả bom dẫn đường và 169 UAV cánh cố định của Ukraine trong ngày qua.

Nga điện đàm với Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary sau thượng đỉnh Trump-Putin

Ngày 16-8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Hungary - ông Peter Szijjarto đã thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine sau cuộc giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska, TASS dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Nga.

“Hai bên đã thảo luận các vấn đề liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine sau kết quả cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ tại Alaska vào ngày 15-8. Họ cũng đề cập đến các vấn đề hợp tác thực tế giữa Nga và Hungary, bao gồm chương trình nghị sự đối thoại chính trị song phương” - theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga.

Cùng ngày, ông Lavrov cũng có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan để thảo luận về thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Alaska.

“Hai nhà ngoại giao hàng đầu đã trao đổi ý kiến sau cuộc họp thượng đỉnh Nga-Mỹ được tổ chức tại Alaska vào ngày 15-8” - Bộ Ngoại giao Nga cho hay.

Bộ này cho biết thêm rằng hai bên cũng thảo luận về lịch trình các cuộc tiếp xúc song phương sắp tới.

Ông Putin và ông Trump đã gặp nhau tại căn cứ quân sự Elmendorf-Richardson ở Alaska. Cuộc hội đàm kéo dài khoảng 3 giờ, bao gồm một cuộc trò chuyện riêng trên xe limousine của tổng thống Mỹ trên đường đến địa điểm đàm phán chính, cũng như một cuộc thảo luận nhóm nhỏ sau đó với sự tham gia của ba đại diện mỗi bên.

Axios: Ông Trump đề xuất thời gian cho thượng đỉnh Mỹ-Nga-Ukraine

Trang tin Axios ngày 16-8 dẫn nguồn tin rằng Tổng thống Trump dự kiến sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên với Nga và Ukraine sớm nhất là vào ngày 22-8.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska ngày 15-8. Ảnh: AFP

Theo Axios, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu sau cuộc gặp với Tổng thống Putin, Tổng thống Trump đã nói rằng “ông muốn tổ chức một hội nghị thượng đỉnh ba bên với ông Putin và Zelensky sớm nhất là vào thứ Sáu tuần sau [tức ngày 22 -8]”.

Mỹ, Nga, Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.