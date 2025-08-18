Thượng đỉnh Mỹ-Ukraine-châu Âu sẽ bàn gì? 18/08/2025 05:37

(PLO)- Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff nói rằng việc trao đổi lãnh thổ giữa Nga và Ukraine là “vấn đề cốt lõi” sẽ được bàn tại Thượng đỉnh Mỹ-Ukraine-châu Âu ở Nhà Trắng.

Ngày 17-8, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff nói rằng việc trao đổi lãnh thổ giữa Nga và Ukraine là “vấn đề cốt lõi” sẽ được bàn tại cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng các lãnh đạo châu Âu ở Nhà Trắng, theo tờ The Hill.

Vấn đề cốt lõi: Lãnh thổ

Trả lời phỏng vấn với đài CNN, ông Witkoff, người có mặt cùng Tổng thống Trump trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước, cho biết đã đạt được “những bảo đảm an ninh mạnh mẽ” trong cuộc thảo luận này. Mỹ đóng vai trò “trung gian” cho Ukraine và không thể tiến triển về các vấn đề như trao đổi lãnh thổ nếu chưa nói chuyện trước với phía Ukraine.

“Vấn đề cốt lõi, tức là một hình thức trao đổi lãnh thổ nào đó, mà cuối cùng nằm trong quyền quyết định của Ukraine, thì không thể bàn trong cuộc họp này. Chúng tôi dự định sẽ thảo luận trong cuộc gặp vào ngày 18-8” - ông Witkoff nói.

“Hy vọng chúng tôi có được sự rõ ràng về vấn đề này, và hy vọng điều đó sẽ dẫn đến một thỏa thuận hòa bình rất, rất sớm” - đặc phái viên Mỹ tiếp tục.

Đặc phái viên Mỹ - ông Steve Witkoff. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ông Witkoff không trả lời trực tiếp câu hỏi về tính xác thực của những thông tin cho rằng ông Putin đã đồng ý kết thúc chiến tranh nếu Ukraine nhượng toàn bộ khu vực Donbass cho Nga.

Ông Witkoff nói rằng có những vấn đề ở cả năm khu vực chính, đồng thời cho biết ông không “có thời gian để giải thích từng khu vực” nhưng Mỹ coi năm khu vực đó là “trọng tâm của thỏa thuận”.

“Nga đã đưa ra một số nhượng bộ trên bàn đàm phán liên quan đến cả năm khu vực đó. Có một cuộc thảo luận quan trọng cần được tiến hành về Donetsk và những gì sẽ xảy ra ở đó. Và cuộc thảo luận đó sẽ được đi sâu cụ thể vào ngày 18-8 khi Tổng thống Zelensky cùng phái đoàn và một số lãnh đạo châu Âu khác tới Washington. Hy vọng chúng ta có thể tháo gỡ và đưa ra quyết định ngay tại đó” - vị đặc phái viên nói thêm.

NATO sẽ phòng vệ tập thể với Ukraine?

Cũng theo ông Witkoff, ông Trump có thể đưa ra sự bảo vệ cho Ukraine tương tự như Điều 5 của NATO, và Nga tỏ ý sẵn sàng với ý tưởng này.

“Chúng tôi đã giành được nhượng bộ sau đây: rằng Mỹ có thể đưa ra sự bảo vệ tương tự Điều 5. Và đây là lần đầu tiên chúng tôi nghe thấy phía Nga đồng ý về điều đó” - ông Witkoff cho hay.

Ông Witkoff gợi ý rằng một bảo đảm an ninh ở quy mô này có thể được đưa ra cho Ukraine thay cho tư cách thành viên NATO.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, người sẽ cùng ông Witkoff dự cuộc họp giữa ông Trump và ông Zelensky, nói rằng Mỹ đã đạt được một số tiến triển trong cuộc gặp với ông Putin và “giờ chúng tôi phải tiếp nối tiến triển đó”.

“Cuối cùng, điều này nên dẫn đến một cuộc gặp giữa ba nhà lãnh đạo, nơi chúng ta có thể chốt lại, nhưng trước hết cần đưa vấn đề này tiến gần hơn trước khi đạt tới điểm đó” - ngoại trưởng Mỹ nói thêm.

Ông Rubio nhấn mạnh rằng bất kỳ bảo đảm an ninh nào đưa ra cho Ukraine cũng có thể bao gồm cả cam kết từ phía Mỹ.

“Đó sẽ là một bước đi rất lớn của Tổng thống Trump nếu ông ấy đưa ra cam kết của Mỹ về một bảo đảm an ninh. “Nó cho thấy ông ấy khao khát hòa bình đến mức nào khi sẵn sàng đưa ra một nhượng bộ như thế. Đó là điều chúng tôi sẽ bàn ngày mai” - ông Rubio bổ sung.

Tổng thống Trump ngày 17-8 viết trên mạng xã hội Truth Social rằng sẽ có “tiến triển lớn về Nga” và kêu gọi mọi người “hãy chờ xem” nhưng không nêu chi tiết.

Nga chưa bình luận về Thượng đỉnh Mỹ-Ukraine-châu Âu.

Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky nói rằng chiến tuyến hiện tại trên chiến trường Ukraine nên là cơ sở cho các cuộc hòa đàm, theo hãng tin Reuters.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong cuộc họp báo chung tại thủ đô Brussels (Bỉ) ngày 17-8. Ảnh: X

“Chúng ta cần những cuộc đàm phán thực chất, nghĩa là chúng ta có thể bắt đầu từ vị trí chiến tuyến hiện tại”- ông Zelensky nói tại thủ đô Brussels (Bỉ), đồng thời cho biết các lãnh đạo châu Âu đã ủng hộ điều này.

Ông Zelensky nhắc lại quan điểm rằng cần thiết phải thiết lập một lệnh ngừng bắn để từ đó mới có thể đàm phán thỏa thuận cuối cùng.

“Điều quan trọng là Washington đứng về phía chúng ta” - nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Ông Zelensky cho biết Ukraine hiện vẫn chưa biết hết các yêu cầu mà ông Putin đã đưa ra trong cuộc gặp với ông Trump, đồng thời nói rằng việc xem xét chúng sẽ mất nhiều thời gian và điều đó là không thể trong bối cảnh có “sức ép của vũ khí”.